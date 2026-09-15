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Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка

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Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 1
Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 2
Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 3
Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 4
Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 5
Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 6
Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 7
Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 8
Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Only Trust Your Heart
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 1
  • Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 2
  • Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 3
  • Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 4
  • Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 5
  • Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 6
  • Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 7
  • Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 8
  • Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695814
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602468035442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Only Trust Your Heart
Жанр
Jazz
Трек-лист
Is You Is Or Is You Ain't My Baby, Only Trust Your Heart, I Love Being Here With You, Broadway, The Folks Who Live on the Hill, I've Got the World on a String, Squeeze Me, All Night Long, CRS Craft
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Is You Is Or Is You Ain't My Baby, Only Trust Your Heart, I Love Being Here With You, Broadway, The Folks Who Live on the Hill, I've Got the World on a String, Squeeze Me, All Night Long, CRS Craft

Отзывы о товаре Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602468035442]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Diana Krall
Альбом (сингл)
Only Trust Your Heart
Жанр
Jazz
Трек-лист
Is You Is Or Is You Ain't My Baby, Only Trust Your Heart, I Love Being Here With You, Broadway, The Folks Who Live on the Hill, I've Got the World on a String, Squeeze Me, All Night Long, CRS Craft
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Is You Is Or Is You Ain't My Baby, Only Trust Your Heart, I Love Being Here With You, Broadway, The Folks Who Live on the Hill, I've Got the World on a String, Squeeze Me, All Night Long, CRS Craft
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Diana Krall - Only Trust Your Heart (0602468035442) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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