Mariah Carey - # 1's (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
1s
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 695797
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 740 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588968617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
1s
Трек-лист
Sweetheart, When You Believe (From The Prince of Egypt), Whenever You Call, My All, Honey My Baby, One Sweet Day, Fantasy, Hero, Dreamlover, There, Emotions, I Don’t Wanna Cry, Someday, Love Takes Time, Vision of Love, I Still Believe
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mariah Carey - # 1's (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка
Первоначально выпущенный в ноябре 1998 года, #1’s представляет собой сборник из первых 13 синглов Мэрайи Кэри, занявших первое место в американском Billboard Hot 100, плюс четыре бонус-трека, которые артистка записала для альбома в качестве особого подарка для своих поклонников. Издание на цветном виниле.. Альбом был удостоен платиновой сертификации RIAA 5 раз в США, после того как альбом вошёл в первую пятёрку чарта Billboard 200, и лидировал во многих других чартах. Продажи #1’s были выше ожидаемых, был продан тиражом около 15 миллионов копий по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитPaul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDepeche Mode - Speak & Spell (0889853299911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитBritney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитKylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАлексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382)...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон (4680068802998) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Крещение Огнем. Перезагрузка (2Lp) (4680068801991) винило...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитДмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитГудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитЛяпис Трубецкой - Золотые Яйца (Red Vinyl) (4610297808973R) вини...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDrezden - Эдельвейс (Red Vinyl) (4630065135384R) виниловая пласт...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588968617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
1s
Трек-лист
Sweetheart, When You Believe (From The Prince of Egypt), Whenever You Call, My All, Honey My Baby, One Sweet Day, Fantasy, Hero, Dreamlover, There, Emotions, I Don’t Wanna Cry, Someday, Love Takes Time, Vision of Love, I Still Believe
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Первоначально выпущенный в ноябре 1998 года, #1’s представляет собой сборник из первых 13 синглов Мэрайи Кэри, занявших первое место в американском Billboard Hot 100, плюс четыре бонус-трека, которые артистка записала для альбома в качестве особого подарка для своих поклонников. Издание на цветном виниле.. Альбом был удостоен платиновой сертификации RIAA 5 раз в США, после того как альбом вошёл в первую пятёрку чарта Billboard 200, и лидировал во многих других чартах. Продажи #1’s были выше ожидаемых, был продан тиражом около 15 миллионов копий по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Mariah Carey - # 1's (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка – стоимость товара 4740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Mariah Carey - # 1's (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка