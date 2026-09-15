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Mariah Carey - # 1's (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mariah Carey - # 1's (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка

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Mariah Carey - # 1&#039;s (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка - фото 1
Mariah Carey - # 1&#039;s (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
1s
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mariah Carey - # 1&#039;s (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка - фото 1
  • Mariah Carey - # 1&#039;s (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695797
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mariah Carey - # 1's (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588968617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
1s
Трек-лист
Sweetheart, When You Believe (From The Prince of Egypt), Whenever You Call, My All, Honey My Baby, One Sweet Day, Fantasy, Hero, Dreamlover, There, Emotions, I Don’t Wanna Cry, Someday, Love Takes Time, Vision of Love, I Still Believe
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mariah Carey - # 1's (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка

Первоначально выпущенный в ноябре 1998 года, #1’s представляет собой сборник из первых 13 синглов Мэрайи Кэри, занявших первое место в американском Billboard Hot 100, плюс четыре бонус-трека, которые артистка записала для альбома в качестве особого подарка для своих поклонников. Издание на цветном виниле.. Альбом был удостоен платиновой сертификации RIAA 5 раз в США, после того как альбом вошёл в первую пятёрку чарта Billboard 200, и лидировал во многих других чартах. Продажи #1’s были выше ожидаемых, был продан тиражом около 15 миллионов копий по всему миру.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Mariah Carey - # 1's (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588968617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mariah Carey
Альбом (сингл)
1s
Трек-лист
Sweetheart, When You Believe (From The Prince of Egypt), Whenever You Call, My All, Honey My Baby, One Sweet Day, Fantasy, Hero, Dreamlover, There, Emotions, I Don’t Wanna Cry, Someday, Love Takes Time, Vision of Love, I Still Believe
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Первоначально выпущенный в ноябре 1998 года, #1’s представляет собой сборник из первых 13 синглов Мэрайи Кэри, занявших первое место в американском Billboard Hot 100, плюс четыре бонус-трека, которые артистка записала для альбома в качестве особого подарка для своих поклонников. Издание на цветном виниле.. Альбом был удостоен платиновой сертификации RIAA 5 раз в США, после того как альбом вошёл в первую пятёрку чарта Billboard 200, и лидировал во многих других чартах. Продажи #1’s были выше ожидаемых, был продан тиражом около 15 миллионов копий по всему миру.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mariah Carey - # 1's (coloured) (0196588968617) виниловая пластинка – стоимость товара 4740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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