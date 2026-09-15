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Foreigner - Head Games (coloured) (0603497822492) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foreigner - Head Games (coloured) (0603497822492) виниловая пластинка

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Foreigner - Head Games (coloured) (0603497822492) виниловая пластинка - фото 1
Foreigner - Head Games (coloured) (0603497822492) виниловая пластинка - фото 2
Foreigner - Head Games (coloured) (0603497822492) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
HEAD GAMES
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Foreigner - Head Games (coloured) (0603497822492) виниловая пластинка - фото 1
  • Foreigner - Head Games (coloured) (0603497822492) виниловая пластинка - фото 2
  • Foreigner - Head Games (coloured) (0603497822492) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695787
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Foreigner - Head Games (coloured) (0603497822492) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497822492]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
HEAD GAMES
Трек-лист
Dirty White Boy, Love On the Telephone, Women, I ll Get Even With You, Seventeen Head Games, The Modern Day, Science, What You Like, Rev On the Red Line
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foreigner - Head Games (coloured) (0603497822492) виниловая пластинка

Платиновая серия побед Foreigner продолжилась на Head Games, третьем альбоме группы, который поднялся на 5-е место в чарте Billboard 200 и получил платиновый сертификат через четыре месяца после того, как появился в продаже. В дальнейшем Head Games получил 5-кратный платиновый статус за продажу не менее 5 миллионов копий в Соединенных Штатах. Специально созданные для радио такие песни, как первый сингл, хард-роковый «Dirty White Boy», достигший 12-го места в чарте Billboard Hot 100, и «Head Games» удерживали Foreigner на вершине рок-музыки к концу десятилетия, и успехи супергруппы продолжались вплоть до 80-х.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Foreigner - Head Games (coloured) (0603497822492) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497822492]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Foreigner
Альбом (сингл)
HEAD GAMES
Трек-лист
Dirty White Boy, Love On the Telephone, Women, I ll Get Even With You, Seventeen Head Games, The Modern Day, Science, What You Like, Rev On the Red Line
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Платиновая серия побед Foreigner продолжилась на Head Games, третьем альбоме группы, который поднялся на 5-е место в чарте Billboard 200 и получил платиновый сертификат через четыре месяца после того, как появился в продаже. В дальнейшем Head Games получил 5-кратный платиновый статус за продажу не менее 5 миллионов копий в Соединенных Штатах. Специально созданные для радио такие песни, как первый сингл, хард-роковый «Dirty White Boy», достигший 12-го места в чарте Billboard Hot 100, и «Head Games» удерживали Foreigner на вершине рок-музыки к концу десятилетия, и успехи супергруппы продолжались вплоть до 80-х.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foreigner - Head Games (coloured) (0603497822492) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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