Archive - Controlling Crowds IV (5400863161439) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Controlling Crowds IV
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 695778
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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863161439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Controlling Crowds IV
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pills, Lines, The Empty Bottle, Remove, Come On Get High, Thought Conditioning, The Feeling Of Losing Everything, Blood In Numbers, To The End, B10 Pictures, B11 Lunar Bender
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Archive - Controlling Crowds IV (5400863161439) виниловая пластинка
Лондонская психоделическая/рок/трип-хоп группа Archive представляет переиздание своего седьмого студийного альбома, Controlling Crowds IV, выпущенного в 2009 году. Лимитированное издание на виниле. Очень ожидаемый продолжение предыдущего проекта, этот альбом объединяет те же ингредиенты. С Controlling Crowds IV Archive представляет завораживающую смесь электронных, роковых и трип-хоповых звуков, которые создают атмосферное и захватывающее путешествие для слушателя. Альбом демонстрирует фирменный стиль группы с впечатляющим вокалом, сложной инструментальной партией и заставляющими задуматься текстами, которые оставят вас очарованными от начала до конца. Альбом, величественно закрывающий проект Controlling Crowds!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863161439]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Archive
Альбом (сингл)
Controlling Crowds IV
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Pills, Lines, The Empty Bottle, Remove, Come On Get High, Thought Conditioning, The Feeling Of Losing Everything, Blood In Numbers, To The End, B10 Pictures, B11 Lunar Bender
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Лондонская психоделическая/рок/трип-хоп группа Archive представляет переиздание своего седьмого студийного альбома, Controlling Crowds IV, выпущенного в 2009 году. Лимитированное издание на виниле. Очень ожидаемый продолжение предыдущего проекта, этот альбом объединяет те же ингредиенты. С Controlling Crowds IV Archive представляет завораживающую смесь электронных, роковых и трип-хоповых звуков, которые создают атмосферное и захватывающее путешествие для слушателя. Альбом демонстрирует фирменный стиль группы с впечатляющим вокалом, сложной инструментальной партией и заставляющими задуматься текстами, которые оставят вас очарованными от начала до конца. Альбом, величественно закрывающий проект Controlling Crowds!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Archive - Controlling Crowds IV (5400863161439) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3910 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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