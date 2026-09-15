Soilwork - Verkligheten (coloured) (4065629712617) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
Verkligheten
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб.
В наличии
Код товара: 695770
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 450 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629712617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
Verkligheten
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Трек-лист
Verkligheten, Arrival, Bleeder Despoiler, Full Moon Shoals, The Nurturing Glance When The Universe Spoke, St?lf?gel, The Wolves Are Back In Town, Witan, The Ageless Whisper, Needles And Kin, You Aquiver, Summerburned And Winterblown, In This Master?s Tale, The Undying Eye, Needles And Kin (Original Version)
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Soilwork - Verkligheten (coloured) (4065629712617) виниловая пластинка
Одиннадцатый студийный альбом мелодик-дэт металлистов из Швеции. Вокалист группы Бьорн Стрид о новом альбоме. Я очень доволен — это будет очень, очень круто. Возможно, это самый эпичный и мрачный альбом, который мы когда-либо сделали. И он также будет достаточно меланхоличным, но при этом материал здорово поднимает настроение и не вгоняет в уныние. Я действительно счастлив и доволен им.Я бы сказал, что это смесь The Ride Majestic и The Living Infinite 2013 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инструментальный Ансамбль П/У Г. Гараняна (D...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитCeline Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитGilmour, David, On An Island (0094635569513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитAce Frehley - Now Playing (coloured) (0603497818747) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0011661907515) вини...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитMarillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая п...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитOST - Tron (Wendy Carlos) (0050087484392) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитManic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) ви...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитCradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитFlorence And The Machine - Lungs (coloured) (0602577603679) вини...
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитLambert - Actually Good (0602465139228) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитVan Morrison - Moving On Skiffle (coloured) (0602448192349) вини...
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629712617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Soilwork
Альбом (сингл)
Verkligheten
Жанр
Зарубежный Melodic Death Metal
Трек-лист
Verkligheten, Arrival, Bleeder Despoiler, Full Moon Shoals, The Nurturing Glance When The Universe Spoke, St?lf?gel, The Wolves Are Back In Town, Witan, The Ageless Whisper, Needles And Kin, You Aquiver, Summerburned And Winterblown, In This Master?s Tale, The Undying Eye, Needles And Kin (Original Version)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Одиннадцатый студийный альбом мелодик-дэт металлистов из Швеции. Вокалист группы Бьорн Стрид о новом альбоме. Я очень доволен — это будет очень, очень круто. Возможно, это самый эпичный и мрачный альбом, который мы когда-либо сделали. И он также будет достаточно меланхоличным, но при этом материал здорово поднимает настроение и не вгоняет в уныние. Я действительно счастлив и доволен им.Я бы сказал, что это смесь The Ride Majestic и The Living Infinite 2013 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Soilwork - Verkligheten (coloured) (4065629712617) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Soilwork - Verkligheten (coloured) (4065629712617) виниловая пластинка