Top.Mail.Ru
Thelonious Monk - It's Monk's Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Thelonious Monk - It's Monk's Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Thelonious Monk - It&#039;s Monk&#039;s Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка - фото 1
Thelonious Monk - It&#039;s Monk&#039;s Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка - фото 2
Thelonious Monk - It&#039;s Monk&#039;s Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка - фото 3
Thelonious Monk - It&#039;s Monk&#039;s Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка - фото 4
Thelonious Monk - It&#039;s Monk&#039;s Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка - фото 5
Thelonious Monk - It&#039;s Monk&#039;s Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Its Monks Time
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Thelonious Monk - It&#039;s Monk&#039;s Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка - фото 1
  • Thelonious Monk - It&#039;s Monk&#039;s Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка - фото 2
  • Thelonious Monk - It&#039;s Monk&#039;s Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка - фото 3
  • Thelonious Monk - It&#039;s Monk&#039;s Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка - фото 4
  • Thelonious Monk - It&#039;s Monk&#039;s Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка - фото 5
  • Thelonious Monk - It&#039;s Monk&#039;s Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695761
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262028722]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Its Monks Time
Трек-лист
Lulus Back In Town, Memories Of You, Stuffy Turkey, Brakes Sake, Nice Work If You Can Get It Shuffle Boil
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thelonious Monk - It's Monk's Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка

Its Monks Time - пожалуй, самое подходящее название для альбома Телониуса Монка. Тот факт, что в феврале того же года (1964) он попал на обложку журнала Time, говорит о том, насколько важным был джазовый композитор и пианист. Впечатляющая джазовая классика Stuffy Turkey и потрясающая интерпретация песни Nice Work If You Can Get It, изначально написанной Джорджем Гершвином, также являются неотъемлемой частью его дискографии. Монк записал альбом вместе с Бутчем Уорреном, Беном Райли, Чарли Раусом и Тео Масеро.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Thelonious Monk - It's Monk's Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262028722]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Its Monks Time
Трек-лист
Lulus Back In Town, Memories Of You, Stuffy Turkey, Brakes Sake, Nice Work If You Can Get It Shuffle Boil
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Its Monks Time - пожалуй, самое подходящее название для альбома Телониуса Монка. Тот факт, что в феврале того же года (1964) он попал на обложку журнала Time, говорит о том, насколько важным был джазовый композитор и пианист. Впечатляющая джазовая классика Stuffy Turkey и потрясающая интерпретация песни Nice Work If You Can Get It, изначально написанной Джорджем Гершвином, также являются неотъемлемой частью его дискографии. Монк записал альбом вместе с Бутчем Уорреном, Беном Райли, Чарли Раусом и Тео Масеро.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thelonious Monk - It's Monk's Time (coloured) (8719262028722) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...