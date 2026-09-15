Various Artists - The Many Faces Of Tina Turner (coloured) (8430717000031) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - The Many Faces Of Tina Turner (coloured) (8430717000031) виниловая пластинка
Тина Тернер – одна из самых динамичных соул-певиц в истории музыки. Ее карьера началась, когда она вышла на сцену в качестве солистки ревю Айка и Тины Тернер в конце 1950-х годов, ее сексуальность сочилась из каждой поры. Их мрачные и рычащие выступления повсюду выламывали двери и напоминали двойную атаку евангельского рвения и сексуальной раскованности, которая характеризовала душу того времени. После почти пятидесяти лет работы в музыкальном бизнесе Тина Тернер стала одной из самых коммерчески успешных рок-звезд в мире. Ее знойный, мощный голос, проверенная временем красота и незабываемая история придают ей легендарный статус. В книге «Многоликая Тина Тернер» мы рассмотрим другую сторону ее карьеры, рассказав о ее ранних работах с ее тогдашним мужем Айком Тернером, о некоторых из ее легендарных дуэтов и о дань уважения ее фантастическому каталогу. «The Many Faces of Tina Turner» с фантастическим оформлением и обновленным звуком является важным дополнением к виниловой коллекции «Many Faces»! Он не будет доступен на стриминговых платформах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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