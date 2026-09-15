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Various Artists - The Many Faces Of Tina Turner (coloured) (8430717000031) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - The Many Faces Of Tina Turner (coloured) (8430717000031) виниловая пластинка

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Various Artists - The Many Faces Of Tina Turner (coloured) (8430717000031) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The Many Faces Of Tina Turner (coloured) (8430717000031) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - The Many Faces Of Tina Turner (coloured) (8430717000031) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - The Many Faces Of Tina Turner (coloured) (8430717000031) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Tina Turner
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The Many Faces Of Tina Turner (coloured) (8430717000031) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The Many Faces Of Tina Turner (coloured) (8430717000031) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - The Many Faces Of Tina Turner (coloured) (8430717000031) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - The Many Faces Of Tina Turner (coloured) (8430717000031) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695696
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - The Many Faces Of Tina Turner (coloured) (8430717000031) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000031]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Tina Turner
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Boxtop - Ike Turner, Carlson Oliver & Tina Turner (Aka Little Ann), Hot Legs - Tina Turner & Tom Jones, Rock & Roll Music - Tina Turner & Chuck Berry, Rocket Man - Heaven 17, Ball Of Confusion - The Temptations, We Dont Need Another Hero (Beyond Thunderdome) - Jane Child, What You Get Is What You See - Deniece Williams, Good To Me - Richard Kendrick, Green, Proud Mary - Ike & Tina Turner, River Deep, Mountain High - Ike & Tina Turner, Shame, Shame, Shame - Ike & Tina Turner, Ike & Tina Turner, G
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The Many Faces Of Tina Turner (coloured) (8430717000031) виниловая пластинка

Тина Тернер – одна из самых динамичных соул-певиц в истории музыки. Ее карьера началась, когда она вышла на сцену в качестве солистки ревю Айка и Тины Тернер в конце 1950-х годов, ее сексуальность сочилась из каждой поры. Их мрачные и рычащие выступления повсюду выламывали двери и напоминали двойную атаку евангельского рвения и сексуальной раскованности, которая характеризовала душу того времени. После почти пятидесяти лет работы в музыкальном бизнесе Тина Тернер стала одной из самых коммерчески успешных рок-звезд в мире. Ее знойный, мощный голос, проверенная временем красота и незабываемая история придают ей легендарный статус. В книге «Многоликая Тина Тернер» мы рассмотрим другую сторону ее карьеры, рассказав о ее ранних работах с ее тогдашним мужем Айком Тернером, о некоторых из ее легендарных дуэтов и о дань уважения ее фантастическому каталогу. «The Many Faces of Tina Turner» с фантастическим оформлением и обновленным звуком является важным дополнением к виниловой коллекции «Many Faces»! Он не будет доступен на стриминговых платформах.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000031]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Many Faces Of Tina Turner
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Boxtop - Ike Turner, Carlson Oliver & Tina Turner (Aka Little Ann), Hot Legs - Tina Turner & Tom Jones, Rock & Roll Music - Tina Turner & Chuck Berry, Rocket Man - Heaven 17, Ball Of Confusion - The Temptations, We Dont Need Another Hero (Beyond Thunderdome) - Jane Child, What You Get Is What You See - Deniece Williams, Good To Me - Richard Kendrick, Green, Proud Mary - Ike & Tina Turner, River Deep, Mountain High - Ike & Tina Turner, Shame, Shame, Shame - Ike & Tina Turner, Ike & Tina Turner, G
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Тина Тернер – одна из самых динамичных соул-певиц в истории музыки. Ее карьера началась, когда она вышла на сцену в качестве солистки ревю Айка и Тины Тернер в конце 1950-х годов, ее сексуальность сочилась из каждой поры. Их мрачные и рычащие выступления повсюду выламывали двери и напоминали двойную атаку евангельского рвения и сексуальной раскованности, которая характеризовала душу того времени. После почти пятидесяти лет работы в музыкальном бизнесе Тина Тернер стала одной из самых коммерчески успешных рок-звезд в мире. Ее знойный, мощный голос, проверенная временем красота и незабываемая история придают ей легендарный статус. В книге «Многоликая Тина Тернер» мы рассмотрим другую сторону ее карьеры, рассказав о ее ранних работах с ее тогдашним мужем Айком Тернером, о некоторых из ее легендарных дуэтов и о дань уважения ее фантастическому каталогу. «The Many Faces of Tina Turner» с фантастическим оформлением и обновленным звуком является важным дополнением к виниловой коллекции «Many Faces»! Он не будет доступен на стриминговых платформах.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - The Many Faces Of Tina Turner (coloured) (8430717000031) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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