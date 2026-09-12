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Killswitch Engage - Atonement (coloured) (0039841612714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Killswitch Engage - Atonement (coloured) (0039841612714) виниловая пластинка

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Killswitch Engage - Atonement (coloured) (0039841612714) виниловая пластинка - фото 1
Killswitch Engage - Atonement (coloured) (0039841612714) виниловая пластинка - фото 2
Killswitch Engage - Atonement (coloured) (0039841612714) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Killswitch Engage - Atonement (coloured) (0039841612714) виниловая пластинка - фото 1
  • Killswitch Engage - Atonement (coloured) (0039841612714) виниловая пластинка - фото 2
  • Killswitch Engage - Atonement (coloured) (0039841612714) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695756
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Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Killswitch Engage - Atonement (coloured) (0039841612714) виниловая пластинка

Atonement — восьмой студийный альбом американской металкор-группы Killswitch Engage, первоначально выпущенный в августе 2019 года. Переиздание на цветном виниле. Альбом записывался в течение двух лет, идеи для альбома появились в 2017 году. Сессии записи проходили на обоих побережьях Соединенных Штатов. Вокалист Джесси Лич описал альбом как «музыкально самую разнообразную запись, которую мы сделали как группа». В ноябре 2019 года трек «Unleashed» был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Best Metal Performance», что сделало его третьей номинацией на «Грэмми» для Killswitch Engage. Группа Killswitch Engage, основанная в 1999 году в западном Массачусетсе, часто считается одним из самых влиятельных метал-коллективов за последние 20 лет. Они продали более 3 миллионов записей по всему миру.

Отзывы о товаре Killswitch Engage - Atonement (coloured) (0039841612714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Atonement — восьмой студийный альбом американской металкор-группы Killswitch Engage, первоначально выпущенный в августе 2019 года. Переиздание на цветном виниле. Альбом записывался в течение двух лет, идеи для альбома появились в 2017 году. Сессии записи проходили на обоих побережьях Соединенных Штатов. Вокалист Джесси Лич описал альбом как «музыкально самую разнообразную запись, которую мы сделали как группа». В ноябре 2019 года трек «Unleashed» был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Best Metal Performance», что сделало его третьей номинацией на «Грэмми» для Killswitch Engage. Группа Killswitch Engage, основанная в 1999 году в западном Массачусетсе, часто считается одним из самых влиятельных метал-коллективов за последние 20 лет. Они продали более 3 миллионов записей по всему миру.
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