Killswitch Engage - Atonement (coloured) (0039841612714) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Killswitch Engage - Atonement (coloured) (0039841612714) виниловая пластинка
Atonement — восьмой студийный альбом американской металкор-группы Killswitch Engage, первоначально выпущенный в августе 2019 года. Переиздание на цветном виниле. Альбом записывался в течение двух лет, идеи для альбома появились в 2017 году. Сессии записи проходили на обоих побережьях Соединенных Штатов. Вокалист Джесси Лич описал альбом как «музыкально самую разнообразную запись, которую мы сделали как группа». В ноябре 2019 года трек «Unleashed» был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Best Metal Performance», что сделало его третьей номинацией на «Грэмми» для Killswitch Engage. Группа Killswitch Engage, основанная в 1999 году в западном Массачусетсе, часто считается одним из самых влиятельных метал-коллективов за последние 20 лет. Они продали более 3 миллионов записей по всему миру.
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