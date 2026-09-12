Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Jean Michel Jarre - Magnetic Fields (4099964139204) виниловая пластинка
Magnetic Fields — третий студийный альбом Жана-Мишеля Жарра, выпущенный первоначально в 1981 году. Издание на виниле 140 г. Частично альбом был вдохновлен поп-артовыми работами Энди Уорхолла, частично просто новыми возможностями цифрового сэмплирующего синтезатора Fairlight CMI, который Жарр приобрёл незадолго до начала записи альбома. Этот аппарат был в тот момент у Стиви Уандера, Херби Хэнкока, Питера Габриэля и ещё нескольких артистов. Один из первых альбомов, использовавших сэмплирование в качестве музыкального элемента, Magnetic Fields представил более холодное, более цифровое и порой ритмически более сильное звучание, чем предыдущие работы Жарра.
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