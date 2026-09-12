Various Artists - Legends Of Rock & Roll (5711053020413) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Legends Of Rock & Roll (5711053020413) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bill Haley &amp; His Comets–Rock Around The Clock, Jerry Lee Lewis–Great Balls Of Fire, Carl Perkins–Blue Suede Shoes, Eddie Cochran–Summertime Blues, Big Bopper–Chantilly Lace, Shirley And Lee–Let The Good Times Roll, Bo Diddley–Bo Diddley, Huey Piano Smith &amp; His Clowns–Rockin Pneumonia And The Boogie Woogie Flu, Frankie Lymon &amp; The Teenagers–Why Do Fools Fall In Love, Elvis Presley–Jaihouse Rock, Chuck Berry–Johnny B Goode, Little Richard–Long Tall Sally, Gene Vincent &amp; His Blue Caps–Be Bop A Lula, Lloyd Price–Lawdy Miss Clawdy, Joe Turner–Shake Rattle &amp; Roll, Fats Domino–AinT That A Shame, Danny &amp; The Juniors–At The Hop
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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