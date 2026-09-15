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Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка

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Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 1
Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 2
Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 3
Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 4
Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 5
Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 6
Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 7
Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 8
Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 9
Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 10
Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 11
Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Enemy Of God
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 1
  • Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 2
  • Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 3
  • Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 4
  • Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 5
  • Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 6
  • Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 7
  • Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 8
  • Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 9
  • Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 10
  • Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 11
  • Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695078
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361564711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Enemy Of God
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Enemy Of God, Impossible Brutality, Suicide Terrorist, World Anarchy, Dystopia, Voices Of The Dead, Murder Fantasies, When Death Takes It's Dominion, One Evil Comes – A Million Follow, Dying Race Apocalypse, Under A Total Blackened Sky, The Ancient Plague
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка

Enemy of God — одиннадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал-группы Kreator, выпущенный в 2005 году Лимитированное переиздание на цветном виниле. Группа из Эссена, играющая трэш-метал, была основана в 1982 году как школьная группа под названием Tyrant. В 1984 году они сменили название на Kreator и заложили основы карьеры, которая принесла группе всемирное признание в кругах поклонников на протяжении многих лет. Одиннадцатый студийный альбом Kreator "Enemy Of God" был выпущен в начале 2005 года и достиг 11-го места в немецких чартах.

Отзывы о товаре Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361564711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kreator
Альбом (сингл)
Enemy Of God
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Enemy Of God, Impossible Brutality, Suicide Terrorist, World Anarchy, Dystopia, Voices Of The Dead, Murder Fantasies, When Death Takes It's Dominion, One Evil Comes – A Million Follow, Dying Race Apocalypse, Under A Total Blackened Sky, The Ancient Plague
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Enemy of God — одиннадцатый студийный альбом немецкой трэш-метал-группы Kreator, выпущенный в 2005 году Лимитированное переиздание на цветном виниле. Группа из Эссена, играющая трэш-метал, была основана в 1982 году как школьная группа под названием Tyrant. В 1984 году они сменили название на Kreator и заложили основы карьеры, которая принесла группе всемирное признание в кругах поклонников на протяжении многих лет. Одиннадцатый студийный альбом Kreator "Enemy Of God" был выпущен в начале 2005 года и достиг 11-го места в немецких чартах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kreator - Enemy Of God (coloured) (0727361564711) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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