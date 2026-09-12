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AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка

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AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 8
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 9
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 10
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 11
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 12
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 13
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 14
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 15
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 16
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 17
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 18
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 19
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 20
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 21
AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
Power Up
Версия издания
лимитированное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 8
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 9
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 10
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 11
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 12
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  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 14
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 15
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 16
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 17
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 18
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 19
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 20
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 21
  • AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695075
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Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0196588734519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
Power Up
Трек-лист
Realize, Rejection, Shot In The Dark, Through The Mists Of Time, Kick You When You’re Down, Witch’s Spell, Demon Fire, Wild Reputation, No Man’s Land, Systems Down, Money Shot, Code Red
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Power Up (coloured) (0196588734519) виниловая пластинка

Power Up — семнадцатый студийный альбом австралийской рок- группы AC/DC, выпущенный в 2020 году. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.. Power Up был хорошо принят музыкальными критиками и достиг первого места в 21 стране. В Соединенных Штатах Power Up дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200 с тиражом 117 000 альбомных эквивалентных единиц (включая 111 000 чистых продаж) за первую неделю. Альбом был номинирован на премию «Грэмми» как «Лучший рок-альбом».



Теги товара: AC/DC, Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia Records
Barcode
[0196588734519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
Power Up
Трек-лист
Realize, Rejection, Shot In The Dark, Through The Mists Of Time, Kick You When You’re Down, Witch’s Spell, Demon Fire, Wild Reputation, No Man’s Land, Systems Down, Money Shot, Code Red
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Power Up — семнадцатый студийный альбом австралийской рок- группы AC/DC, выпущенный в 2020 году. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.. Power Up был хорошо принят музыкальными критиками и достиг первого места в 21 стране. В Соединенных Штатах Power Up дебютировал на первом месте в чарте Billboard 200 с тиражом 117 000 альбомных эквивалентных единиц (включая 111 000 чистых продаж) за первую неделю. Альбом был номинирован на премию «Грэмми» как «Лучший рок-альбом».


Теги товара: AC/DC, Limited Edition
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Отзывы


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