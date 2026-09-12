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Электробритва Philips S1142/00 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Philips S1142/00

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 1
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 2
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 3
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 4
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 5
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 6
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 7
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 8
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 9
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 10
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 11
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 12
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 13
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 14
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 15
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 16
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 17
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 18
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 19
  • Электробритва Philips S1142/00 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692821
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х7
Вес, г.
350

Описание товара Электробритва Philips S1142/00

Электробритва PhIlips S1142/00 оснащена 3 гибкими плавающими головками 4D с 27 самозатачивающимися лезвиями PowerCut. Они точно повторяют контуры лица и сбривают щетинки у самого корня без раздражения кожи. Корпус эргономичной формы с противоскользящей вставкой гарантирует комфортное удержание. Электробритва PhIlips S1142/00 имеет водонепроницаемую конструкцию по стандарту IPX7. Бритвенный блок можно очищать под проточной струей воды. На одном заряде встроенного аккумулятора прибор работает автономно до 40 минут.

Отзывы о товаре Электробритва Philips S1142/00




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва PhIlips S1142/00 оснащена 3 гибкими плавающими головками 4D с 27 самозатачивающимися лезвиями PowerCut. Они точно повторяют контуры лица и сбривают щетинки у самого корня без раздражения кожи. Корпус эргономичной формы с противоскользящей вставкой гарантирует комфортное удержание. Электробритва PhIlips S1142/00 имеет водонепроницаемую конструкцию по стандарту IPX7. Бритвенный блок можно очищать под проточной струей воды. На одном заряде встроенного аккумулятора прибор работает автономно до 40 минут.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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