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Lisa Ekdahl - Olyckssyster (0196588915413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lisa Ekdahl - Olyckssyster (0196588915413) виниловая пластинка

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Lisa Ekdahl - Olyckssyster (0196588915413) виниловая пластинка - фото 1
Lisa Ekdahl - Olyckssyster (0196588915413) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lisa Ekdahl
Альбом (сингл)
Olyckssyster
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lisa Ekdahl - Olyckssyster (0196588915413) виниловая пластинка - фото 1
  • Lisa Ekdahl - Olyckssyster (0196588915413) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692714
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lisa Ekdahl - Olyckssyster (0196588915413) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Classical
Barcode
[0196588915413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lisa Ekdahl
Альбом (сингл)
Olyckssyster
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Om Jag Snubblat Efter V?gen, Dom Band Som Binder Mig, Olyckssyster, Fr?mmande F?gel, Hos Dig ?r Allt Beg?rligt, Natten Skyddar Dom ?lskande, Den Stora Ensamheten, Askan G?r, Hon F?rtj?nar Hela Himlen, Det B?sta Vaccinet, Gitarren I Knat
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lisa Ekdahl - Olyckssyster (0196588915413) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Om Jag Snubblat Efter V?gen, Dom Band Som Binder Mig, Olyckssyster, Fr?mmande F?gel, Hos Dig ?r Allt Beg?rligt, Natten Skyddar Dom ?lskande, Den Stora Ensamheten, Askan G?r, Hon F?rtj?nar Hela Himlen, Det B?sta Vaccinet, Gitarren I Knat

Отзывы о товаре Lisa Ekdahl - Olyckssyster (0196588915413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Classical
Barcode
[0196588915413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Lisa Ekdahl
Альбом (сингл)
Olyckssyster
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Om Jag Snubblat Efter V?gen, Dom Band Som Binder Mig, Olyckssyster, Fr?mmande F?gel, Hos Dig ?r Allt Beg?rligt, Natten Skyddar Dom ?lskande, Den Stora Ensamheten, Askan G?r, Hon F?rtj?nar Hela Himlen, Det B?sta Vaccinet, Gitarren I Knat
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Om Jag Snubblat Efter V?gen, Dom Band Som Binder Mig, Olyckssyster, Fr?mmande F?gel, Hos Dig ?r Allt Beg?rligt, Natten Skyddar Dom ?lskande, Den Stora Ensamheten, Askan G?r, Hon F?rtj?nar Hela Himlen, Det B?sta Vaccinet, Gitarren I Knat
Самовывоз
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Отзывы


Lisa Ekdahl - Olyckssyster (0196588915413) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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