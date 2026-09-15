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Patrick Bruel - Bruel (0196588905216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Patrick Bruel - Bruel (0196588905216) виниловая пластинка

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Patrick Bruel - Bruel (0196588905216) виниловая пластинка - фото 1
Patrick Bruel - Bruel (0196588905216) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patrick Bruel
Альбом (сингл)
Bruel
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patrick Bruel - Bruel (0196588905216) виниловая пластинка - фото 1
  • Patrick Bruel - Bruel (0196588905216) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692710
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Patrick Bruel - Bruel (0196588905216) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588905216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patrick Bruel
Альбом (сингл)
Bruel
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Quoique, L?che-Toi, Bouge !, Pars Pas, Jsuis Quand M?me L?., On Tattendait, Que Tu Crois., Murs., SLaisser Aimer, Joue, Docteur Joue !, Que Tu Danseras Avec Moi., Bas Des Marches, Demain Le Monde !, Rien ? Perdre
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patrick Bruel - Bruel (0196588905216) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Quoique, L?che-Toi, Bouge !, Pars Pas, Jsuis Quand M?me L?., On Tattendait, Que Tu Crois., Murs., SLaisser Aimer, Joue, Docteur Joue !, Que Tu Danseras Avec Moi., Bas Des Marches, Demain Le Monde !, Rien ? Perdre

Отзывы о товаре Patrick Bruel - Bruel (0196588905216) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588905216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Patrick Bruel
Альбом (сингл)
Bruel
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Quoique, L?che-Toi, Bouge !, Pars Pas, Jsuis Quand M?me L?., On Tattendait, Que Tu Crois., Murs., SLaisser Aimer, Joue, Docteur Joue !, Que Tu Danseras Avec Moi., Bas Des Marches, Demain Le Monde !, Rien ? Perdre
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Quoique, L?che-Toi, Bouge !, Pars Pas, Jsuis Quand M?me L?., On Tattendait, Que Tu Crois., Murs., SLaisser Aimer, Joue, Docteur Joue !, Que Tu Danseras Avec Moi., Bas Des Marches, Demain Le Monde !, Rien ? Perdre
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Patrick Bruel - Bruel (0196588905216) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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