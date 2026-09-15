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Stanley Cowell - Regeneration (Analogue) (5060149622681) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Stanley Cowell - Regeneration (Analogue) (5060149622681) виниловая пластинка

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Stanley Cowell - Regeneration (Analogue) (5060149622681) виниловая пластинка - фото 1
Stanley Cowell - Regeneration (Analogue) (5060149622681) виниловая пластинка - фото 2
Stanley Cowell - Regeneration (Analogue) (5060149622681) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Stanley Cowell
Альбом (сингл)
Regeneration
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stanley Cowell - Regeneration (Analogue) (5060149622681) виниловая пластинка - фото 1
  • Stanley Cowell - Regeneration (Analogue) (5060149622681) виниловая пластинка - фото 2
  • Stanley Cowell - Regeneration (Analogue) (5060149622681) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692695
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Stanley Cowell - Regeneration (Analogue) (5060149622681) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Stanley Cowell
Альбом (сингл)
Regeneration
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Trying To Find A Way, The Gembhre, Shimmy Shewobble, Parlour Blues, Thank You My People, Travelin Man, Lullabye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stanley Cowell - Regeneration (Analogue) (5060149622681) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Trying To Find A Way, The Gembhre, Shimmy Shewobble, Parlour Blues, Thank You My People, Travelin Man, Lullabye

Отзывы о товаре Stanley Cowell - Regeneration (Analogue) (5060149622681) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622681]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Stanley Cowell
Альбом (сингл)
Regeneration
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Trying To Find A Way, The Gembhre, Shimmy Shewobble, Parlour Blues, Thank You My People, Travelin Man, Lullabye
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Trying To Find A Way, The Gembhre, Shimmy Shewobble, Parlour Blues, Thank You My People, Travelin Man, Lullabye
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stanley Cowell - Regeneration (Analogue) (5060149622681) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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