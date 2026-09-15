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Clarence Carter - Patches (Analogue) (5060149622230) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Clarence Carter - Patches (Analogue) (5060149622230) виниловая пластинка

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Clarence Carter - Patches (Analogue) (5060149622230) виниловая пластинка - фото 1
Clarence Carter - Patches (Analogue) (5060149622230) виниловая пластинка - фото 2
Clarence Carter - Patches (Analogue) (5060149622230) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clarence Carter
Альбом (сингл)
Patches
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Clarence Carter - Patches (Analogue) (5060149622230) виниловая пластинка - фото 1
  • Clarence Carter - Patches (Analogue) (5060149622230) виниловая пластинка - фото 2
  • Clarence Carter - Patches (Analogue) (5060149622230) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692691
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Clarence Carter - Patches (Analogue) (5060149622230) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clarence Carter
Альбом (сингл)
Patches
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Willie & Laura Mae Jones, Say Man, Im Just A Prisoner (Of Your Good Lovin), Let It Be, I Cant Leave Your Love Alone, Your Love Lifted Me, Till I Cant Take It Anymore, Patches, Its All In Your Mind, Changes, Blues, Getting The Bills (But No Merchandise)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clarence Carter - Patches (Analogue) (5060149622230) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Clarence Carter / Patches (1LP) — это яркий пример soulful музыки, который перенесет вас в атмосферу 70-х годов. Этот альбом, наполненный чувственными мелодиями и запоминающимися текстами, станет прекрасным дополнением к вашей коллекции. Каждая запись на этой пластинке отражает талант и индивидуальность исполнителя. Если вы ищете качественную музыку, не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться настоящим искусством звучания.

Отзывы о товаре Clarence Carter - Patches (Analogue) (5060149622230) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622230]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Clarence Carter
Альбом (сингл)
Patches
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Willie & Laura Mae Jones, Say Man, Im Just A Prisoner (Of Your Good Lovin), Let It Be, I Cant Leave Your Love Alone, Your Love Lifted Me, Till I Cant Take It Anymore, Patches, Its All In Your Mind, Changes, Blues, Getting The Bills (But No Merchandise)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Виниловая пластинка Clarence Carter / Patches (1LP) — это яркий пример soulful музыки, который перенесет вас в атмосферу 70-х годов. Этот альбом, наполненный чувственными мелодиями и запоминающимися текстами, станет прекрасным дополнением к вашей коллекции. Каждая запись на этой пластинке отражает талант и индивидуальность исполнителя. Если вы ищете качественную музыку, не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться настоящим искусством звучания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clarence Carter - Patches (Analogue) (5060149622230) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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