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Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка

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Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - фото 1
Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - фото 2
Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - фото 3
Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - фото 4
Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - фото 5
Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - фото 6
Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - фото 7
Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ани Лорак
Альбом (сингл)
Солнце
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - фото 1
  • Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - фото 2
  • Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - фото 3
  • Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - фото 4
  • Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - фото 5
  • Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - фото 6
  • Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - фото 7
  • Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692667
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка
4 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Moon Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moon
Barcode
[4820011000815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ани Лорак
Альбом (сингл)
Солнце
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Shady Lady, Птица, А Дальше..., Танцы, Небеса-Ладони, Солнце, Мечта О Тебе, Дальние Страны, Идеальный Мир, Пламя, Нелюбовь, Крылья Чудес, С Неба В Небо, I'm Alive
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Украина
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка

Солнце — девятый студийный альбом певицы Ани Лорак, записанный в 2007-09 годах, на студии VOX Recording Studios в Афинах. Релиз состоялся 15 июля 2009 года. Издание на цветном виниле. Автором музыки и продюсером альбома выступил греческий композитор музыкальный продюсер Димитрис Контопулос. Авторы стихов - Карен Кавалерян, Андрей Морсин. Исполнительным продюсером был Филипп Киркоров. Альбом получил платиновый статус.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Moon Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moon
Barcode
[4820011000815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Ани Лорак
Альбом (сингл)
Солнце
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Shady Lady, Птица, А Дальше..., Танцы, Небеса-Ладони, Солнце, Мечта О Тебе, Дальние Страны, Идеальный Мир, Пламя, Нелюбовь, Крылья Чудес, С Неба В Небо, I'm Alive
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Украина
Описание
Солнце — девятый студийный альбом певицы Ани Лорак, записанный в 2007-09 годах, на студии VOX Recording Studios в Афинах. Релиз состоялся 15 июля 2009 года. Издание на цветном виниле. Автором музыки и продюсером альбома выступил греческий композитор музыкальный продюсер Димитрис Контопулос. Авторы стихов - Карен Кавалерян, Андрей Морсин. Исполнительным продюсером был Филипп Киркоров. Альбом получил платиновый статус.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ани Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинка - по цене 4040 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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