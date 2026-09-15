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Steve Hackett - Bay Of Kings (0198028028813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steve Hackett - Bay Of Kings (0198028028813) виниловая пластинка

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Steve Hackett - Bay Of Kings (0198028028813) виниловая пластинка - фото 1
Steve Hackett - Bay Of Kings (0198028028813) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Bay Of Kings
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Hackett - Bay Of Kings (0198028028813) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Hackett - Bay Of Kings (0198028028813) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692638
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Steve Hackett - Bay Of Kings (0198028028813) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028028813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Bay Of Kings
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Bay of Kings, The Journey, Kim, Marigold, St Elmo s Fire, Petropolis, Second Chance, Cast Adrift, Horizons, Black Light, The Barren Land, Calmaria, Time Lapse at Milton Keynes, Tales of the Riverbank, Skye Boat Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Hackett - Bay Of Kings (0198028028813) виниловая пластинка

Переиздание Bay Of Kings — седьмого студийного альбома культового прог-рок-гитариста и экс-участника Genesis Стива Хэкетта, первоначально выпущенного в 1983 году. Издание на виниле 180 г в гейтфолде.. Bay of Kings первый альбом Хэкетта, полностью состоящий из инструментальной классической гитарной музыки



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Steve Hackett - Bay Of Kings (0198028028813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028028813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Bay Of Kings
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Bay of Kings, The Journey, Kim, Marigold, St Elmo s Fire, Petropolis, Second Chance, Cast Adrift, Horizons, Black Light, The Barren Land, Calmaria, Time Lapse at Milton Keynes, Tales of the Riverbank, Skye Boat Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание Bay Of Kings — седьмого студийного альбома культового прог-рок-гитариста и экс-участника Genesis Стива Хэкетта, первоначально выпущенного в 1983 году. Издание на виниле 180 г в гейтфолде.. Bay of Kings первый альбом Хэкетта, полностью состоящий из инструментальной классической гитарной музыки


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve Hackett - Bay Of Kings (0198028028813) виниловая пластинка - купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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