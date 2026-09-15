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Rebecca Pidgeon - The Raven (Audiophile Edition) (4895241419003) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rebecca Pidgeon - The Raven (Audiophile Edition) (4895241419003) виниловая пластинка

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Rebecca Pidgeon - The Raven (Audiophile Edition) (4895241419003) виниловая пластинка - фото 1
Rebecca Pidgeon - The Raven (Audiophile Edition) (4895241419003) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rebecca Pidgeon
Альбом (сингл)
Raven
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rebecca Pidgeon - The Raven (Audiophile Edition) (4895241419003) виниловая пластинка - фото 1
  • Rebecca Pidgeon - The Raven (Audiophile Edition) (4895241419003) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692590
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rebecca Pidgeon - The Raven (Audiophile Edition) (4895241419003) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241419003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rebecca Pidgeon
Альбом (сингл)
Raven
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Kalerka, The Witch, The Raven, You Need Me There, Grandmother, You Got Me, Her Man Leaves Town, Seven Hours, Wendys Style Shop, The Height Of Land, Spanish Harlem, Remember Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rebecca Pidgeon - The Raven (Audiophile Edition) (4895241419003) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Rebecca Pidgeon / The Raven (1LP) представляет собой замечательный альбом, который стал воплощением утончённого звучания и глубоких текстов. В ней переплетаются элементы фолка и поп-музыки, создавая уникальную атмосферу, которая привлечёт как новых слушателей, так и давних поклонников. Этот релиз является обязательным для всех ценителей качественной музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться великолепным исполнением Rebecca Pidgeon в формате, который позволяет по-настоящему оценить каждую ноту.

Отзывы о товаре Rebecca Pidgeon - The Raven (Audiophile Edition) (4895241419003) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241419003]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rebecca Pidgeon
Альбом (сингл)
Raven
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Kalerka, The Witch, The Raven, You Need Me There, Grandmother, You Got Me, Her Man Leaves Town, Seven Hours, Wendys Style Shop, The Height Of Land, Spanish Harlem, Remember Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Rebecca Pidgeon / The Raven (1LP) представляет собой замечательный альбом, который стал воплощением утончённого звучания и глубоких текстов. В ней переплетаются элементы фолка и поп-музыки, создавая уникальную атмосферу, которая привлечёт как новых слушателей, так и давних поклонников. Этот релиз является обязательным для всех ценителей качественной музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться великолепным исполнением Rebecca Pidgeon в формате, который позволяет по-настоящему оценить каждую ноту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rebecca Pidgeon - The Raven (Audiophile Edition) (4895241419003) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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