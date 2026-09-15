Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thelonious Monk - Misterioso (Analogue) (0753088113338) виниловая пластинка
Монк записал Misterioso вживую в Five Spot Caf? на Манхэттене 7 августа 1958 года, во время тех же сессий, что и Thelonious in Action. Five Spot, одно из самых известных джазовых залов Нью-Йорка, было местом, где Монк впервые оказался в центре внимания. Его аккомпанировали тенор-саксофонист Джонни Гриффин, барабанщик Рой Хейнс и басист Ахмед Абдул-Малик. Лимитированное издание на виниле 180 г.. Когда Телониус Монк выступал со своим квартетом в Five Spot Caf? в Нью-Йорке 7 августа 1958 года, он предоставил своей звукозаписывающей компании Riverside достаточно материала для двух грандиозных альбомов: Thelonious In Action и Misterioso. Монк смог привлечь богатый пул собственных композиций для репертуара обоих альбомов. Для Misterioso, в дополнение к его собственным классическим композициям, таким как Nutty, In Walked Bud и заглавному треку, он также записал сольную версию старого хита Луи Примы Just A Gigolo. Семь пластинок, выпущенных в серии The Riverside Tenor Sessions, остаются одними из величайших достижений поистине золотого века. Записанные и выпущенные между 1956 и 1961 годами, эти семь альбомов Монка сыграли важную роль в достижении его статуса на вершине джазового пантеона после десятилетия насмешек и пренебрежения.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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