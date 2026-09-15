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Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка

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Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 1
Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 2
Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 3
Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 4
Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 5
Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 6
Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 7
Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 8
Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 9
Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Quicksilver Messenger Service
Альбом (сингл)
Happy Trails
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 1
  • Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 2
  • Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 3
  • Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 4
  • Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 5
  • Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 6
  • Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 7
  • Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 8
  • Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 9
  • Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692412
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Quicksilver Messenger Service
Альбом (сингл)
Happy Trails
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
You Love (Part 1), When You Love, Where You Love, How You Love, You Love, You Love (Part 2), Mona, Maiden Of The Cancer Moon, Calvary Happy Trails
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Страна производства
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка

Без сомнения, это продолжение дебютного альбома Quicksilver Messenger Service с собственным названием наиболее точно отражает стиль концертных выступлений группы, получивших признание критиков и энтузиастов. В частности, на альбоме представлены обширные переработки песен Бо Диддли Who Do You Lovex и Mona, а также не столь известный, но не менее насыщенный вклад гитариста/вокалиста Гэри Дункана - песня Calvary. Этот альбом - последний, который Quicksilver Messenger Service записали в первоначальном варианте квартета. Совместное выступление Джона Чиполлины (гитара/вокал), Грега Элмора (перкуссия), Дэвида Фрайберга (бас/вокал) и уже упомянутого Гэри Дункана по-прежнему отличается почти сверхъестественным духом психоделической раскованности, не становясь при этом ни скучным, ни хоть сколько-нибудь претенциозным. Эпическая сюита Who Do You Lovex, занимающая целую сторону пластинки, разделена на вступление и коду, общие для всей группы, и четыре заметно отличающихся друг от друга вклада каждого участника группы - постоянная изобретательность Quicksilver Messenger Service здесь особенно очевидна. Все инструментальное мастерство и почти сверхъестественное взаимодействие позволяют им плавно вплетаться и выплетаться из основной темы. Но при этом каждому музыканту остается достаточно места для бескомпромиссного соло. Альбом Mona и его спутник Calvary продолжают выбранный стиль. Здесь участники группы образуют более сплоченное целое, на этой композиции звучат одни из лучших и наиболее запоминающихся гитарных риффов Чиполлины. Никто из его современников из Сан-Францисской Байареи не мог так вызвать дух гитары. Отличным примером его индивидуальности является неистовая Maiden Of The Cancer Moon - восходящая к угасающей Mona. Тревога и энергия в гитарной работе Чиполлины, накладывающие линию на линию техничной фразировки, вполне могли бы быть стилем Фрэнка Заппы. Короткий заглавный трек, представляющий собой переосмысление песни Роя Роджерса и Дейл Эванс Happy Trails, кажется почти бессмысленным в вихре такой крутизны. Пьеса убирает за собой фейерверк звуков и является прощанием с теми самыми особенными из четверки психоделии.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620977]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Quicksilver Messenger Service
Альбом (сингл)
Happy Trails
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
You Love (Part 1), When You Love, Where You Love, How You Love, You Love, You Love (Part 2), Mona, Maiden Of The Cancer Moon, Calvary Happy Trails
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Страна производства
Нидерланды
Описание
Без сомнения, это продолжение дебютного альбома Quicksilver Messenger Service с собственным названием наиболее точно отражает стиль концертных выступлений группы, получивших признание критиков и энтузиастов. В частности, на альбоме представлены обширные переработки песен Бо Диддли Who Do You Lovex и Mona, а также не столь известный, но не менее насыщенный вклад гитариста/вокалиста Гэри Дункана - песня Calvary. Этот альбом - последний, который Quicksilver Messenger Service записали в первоначальном варианте квартета. Совместное выступление Джона Чиполлины (гитара/вокал), Грега Элмора (перкуссия), Дэвида Фрайберга (бас/вокал) и уже упомянутого Гэри Дункана по-прежнему отличается почти сверхъестественным духом психоделической раскованности, не становясь при этом ни скучным, ни хоть сколько-нибудь претенциозным. Эпическая сюита Who Do You Lovex, занимающая целую сторону пластинки, разделена на вступление и коду, общие для всей группы, и четыре заметно отличающихся друг от друга вклада каждого участника группы - постоянная изобретательность Quicksilver Messenger Service здесь особенно очевидна. Все инструментальное мастерство и почти сверхъестественное взаимодействие позволяют им плавно вплетаться и выплетаться из основной темы. Но при этом каждому музыканту остается достаточно места для бескомпромиссного соло. Альбом Mona и его спутник Calvary продолжают выбранный стиль. Здесь участники группы образуют более сплоченное целое, на этой композиции звучат одни из лучших и наиболее запоминающихся гитарных риффов Чиполлины. Никто из его современников из Сан-Францисской Байареи не мог так вызвать дух гитары. Отличным примером его индивидуальности является неистовая Maiden Of The Cancer Moon - восходящая к угасающей Mona. Тревога и энергия в гитарной работе Чиполлины, накладывающие линию на линию техничной фразировки, вполне могли бы быть стилем Фрэнка Заппы. Короткий заглавный трек, представляющий собой переосмысление песни Роя Роджерса и Дейл Эванс Happy Trails, кажется почти бессмысленным в вихре такой крутизны. Пьеса убирает за собой фейерверк звуков и является прощанием с теми самыми особенными из четверки психоделии.


Теги товара: Progressive Rock
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Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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