Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Quicksilver Messenger Service - Happy Trails (Analogue) (5060149620977) виниловая пластинка
Без сомнения, это продолжение дебютного альбома Quicksilver Messenger Service с собственным названием наиболее точно отражает стиль концертных выступлений группы, получивших признание критиков и энтузиастов. В частности, на альбоме представлены обширные переработки песен Бо Диддли Who Do You Lovex и Mona, а также не столь известный, но не менее насыщенный вклад гитариста/вокалиста Гэри Дункана - песня Calvary. Этот альбом - последний, который Quicksilver Messenger Service записали в первоначальном варианте квартета. Совместное выступление Джона Чиполлины (гитара/вокал), Грега Элмора (перкуссия), Дэвида Фрайберга (бас/вокал) и уже упомянутого Гэри Дункана по-прежнему отличается почти сверхъестественным духом психоделической раскованности, не становясь при этом ни скучным, ни хоть сколько-нибудь претенциозным. Эпическая сюита Who Do You Lovex, занимающая целую сторону пластинки, разделена на вступление и коду, общие для всей группы, и четыре заметно отличающихся друг от друга вклада каждого участника группы - постоянная изобретательность Quicksilver Messenger Service здесь особенно очевидна. Все инструментальное мастерство и почти сверхъестественное взаимодействие позволяют им плавно вплетаться и выплетаться из основной темы. Но при этом каждому музыканту остается достаточно места для бескомпромиссного соло. Альбом Mona и его спутник Calvary продолжают выбранный стиль. Здесь участники группы образуют более сплоченное целое, на этой композиции звучат одни из лучших и наиболее запоминающихся гитарных риффов Чиполлины. Никто из его современников из Сан-Францисской Байареи не мог так вызвать дух гитары. Отличным примером его индивидуальности является неистовая Maiden Of The Cancer Moon - восходящая к угасающей Mona. Тревога и энергия в гитарной работе Чиполлины, накладывающие линию на линию техничной фразировки, вполне могли бы быть стилем Фрэнка Заппы. Короткий заглавный трек, представляющий собой переосмысление песни Роя Роджерса и Дейл Эванс Happy Trails, кажется почти бессмысленным в вихре такой крутизны. Пьеса убирает за собой фейерверк звуков и является прощанием с теми самыми особенными из четверки психоделии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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