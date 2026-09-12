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Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка

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Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - фото 1
Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - фото 2
Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - фото 3
Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - фото 4
Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - фото 5
Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - фото 6
Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - фото 7
Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Threshold
Альбом (сингл)
Clone
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - фото 1
  • Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - фото 2
  • Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - фото 3
  • Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - фото 4
  • Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - фото 5
  • Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - фото 6
  • Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - фото 7
  • Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692392
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[4065629723613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Threshold
Альбом (сингл)
Clone
Трек-лист
Freaks, Angels, The Latent Gene, Lovelorn, Change, Lifes Too Good, Goodbye Mother Earth, Voyager II, Sunrise on Mars, Freaks - Live in Paris (Bonus Track), Change - Live in Paris (Bonus Track), The Latent Gene - Uncut Version (Bonus Track)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка

Первоначально выпущенный в 1998 году, «Clone» является четвёртым полноформатным релизом от английской прог-метал-группы Threshold. Переиздание на цветном виниле с бонус-треками.. Группа Threshold основанная в конце 1980-х годов на юге Англии, быстро преуспела в создании собственного звучания, объединив влияния хэви-метала и прог-рока, чтобы создать характерное звучание, которое явно выделялось из коммерческой музыки того времени. Дискография Threshold была открыта в 1993 году, когда они выпустили свой дебютный альбом Wounded Land. Для записи четвертого альбома Clone к группе присоединился бывший вокалист Sargant Fury Эндрю «Мак» Макдермотт, который оставался с ними до 2007 года. Погрузитесь в прошлое Threshold и откройте для себя вечную классику, которая принесла группе легендарную репутацию. Переиздание альбома дополнено бонус-треками.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast Records
Barcode
[4065629723613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Threshold
Альбом (сингл)
Clone
Трек-лист
Freaks, Angels, The Latent Gene, Lovelorn, Change, Lifes Too Good, Goodbye Mother Earth, Voyager II, Sunrise on Mars, Freaks - Live in Paris (Bonus Track), Change - Live in Paris (Bonus Track), The Latent Gene - Uncut Version (Bonus Track)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Первоначально выпущенный в 1998 году, «Clone» является четвёртым полноформатным релизом от английской прог-метал-группы Threshold. Переиздание на цветном виниле с бонус-треками.. Группа Threshold основанная в конце 1980-х годов на юге Англии, быстро преуспела в создании собственного звучания, объединив влияния хэви-метала и прог-рока, чтобы создать характерное звучание, которое явно выделялось из коммерческой музыки того времени. Дискография Threshold была открыта в 1993 году, когда они выпустили свой дебютный альбом Wounded Land. Для записи четвертого альбома Clone к группе присоединился бывший вокалист Sargant Fury Эндрю «Мак» Макдермотт, который оставался с ними до 2007 года. Погрузитесь в прошлое Threshold и откройте для себя вечную классику, которая принесла группе легендарную репутацию. Переиздание альбома дополнено бонус-треками.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Threshold - Clone (coloured) (4065629723613) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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