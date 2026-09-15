Santana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Marathon
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 692363
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3 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262011618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Marathon
Трек-лист
Marathon, Lightning In the Sky, Aqua Marine, You Know That I Love You, All I Ever Wanted, Stand Up, Runnin, Summer Lady, Love, Stay (Beside Me), Hard Times
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Santana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинка
Десятый студийный альбом Сантаны Marathon был основан на заразительном звучании Inner Secret. Сингл You Know That I Love You достиг 35 места в Billboard Hot 100, а сам альбом полностью состоял из музыки, написанной самими музыкантами. На музыкальное направление повлиял мелодичный рок, набиравший популярность в конце 70-х. Невероятные гитарные соло мастера Карлоса Сантаны и прекрасный вокал Алекса Лигертвуда - это еще одна разносторонняя работа группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262011618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Marathon
Трек-лист
Marathon, Lightning In the Sky, Aqua Marine, You Know That I Love You, All I Ever Wanted, Stand Up, Runnin, Summer Lady, Love, Stay (Beside Me), Hard Times
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Десятый студийный альбом Сантаны Marathon был основан на заразительном звучании Inner Secret. Сингл You Know That I Love You достиг 35 места в Billboard Hot 100, а сам альбом полностью состоял из музыки, написанной самими музыкантами. На музыкальное направление повлиял мелодичный рок, набиравший популярность в конце 70-х. Невероятные гитарные соло мастера Карлоса Сантаны и прекрасный вокал Алекса Лигертвуда - это еще одна разносторонняя работа группы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Santana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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