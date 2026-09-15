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Fates Warning - FWX (coloured) (0039841605174) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fates Warning - FWX (coloured) (0039841605174) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Fates Warning - FWX (coloured) (0039841605174) - фото 1
Виниловая пластинка Fates Warning - FWX (coloured) (0039841605174) - фото 2
Виниловая пластинка Fates Warning - FWX (coloured) (0039841605174) - фото 3
Виниловая пластинка Fates Warning - FWX (coloured) (0039841605174) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Fates Warning - FWX (coloured) (0039841605174) - фото 1
  • Виниловая пластинка Fates Warning - FWX (coloured) (0039841605174) - фото 2
  • Виниловая пластинка Fates Warning - FWX (coloured) (0039841605174) - фото 3
  • Виниловая пластинка Fates Warning - FWX (coloured) (0039841605174) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692349
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Fates Warning - FWX (coloured) (0039841605174) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fates Warning - FWX (coloured) (0039841605174) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Fates Warning / FWX (Transparent Sky Blue Marbled, Limited) (2LP) представляет собой особое издание культового альбома легендарной прогрессив-метал группы Fates Warning. Этот выпуск, лимитированный по тиражу, выполнен в уникальном дизайне: прозрачный винил с небесно-голубыми мраморными прожилками прекрасно подчеркнёт эстетику коллекции любого меломана. FWX — это глубоко продуманный и многослойный альбом, который сочетает сложные музыкальные структуры, выразительные вокальные партии и виртуозные инструментальные исполнения. Прекрасное качество звука винилового формата позволит вам насладиться каждой деталью и оттенком, созданным музыкантами. Если вы хотите купить виниловую пластинку, то Fates Warning / FWX станет настоящим сокровищем в вашей коллекции, дополняя её изысканной и запоминающейся работой великого коллектива.

Отзывы о товаре Fates Warning - FWX (coloured) (0039841605174) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metal Blade
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Виниловая пластинка Fates Warning / FWX (Transparent Sky Blue Marbled, Limited) (2LP) представляет собой особое издание культового альбома легендарной прогрессив-метал группы Fates Warning. Этот выпуск, лимитированный по тиражу, выполнен в уникальном дизайне: прозрачный винил с небесно-голубыми мраморными прожилками прекрасно подчеркнёт эстетику коллекции любого меломана. FWX — это глубоко продуманный и многослойный альбом, который сочетает сложные музыкальные структуры, выразительные вокальные партии и виртуозные инструментальные исполнения. Прекрасное качество звука винилового формата позволит вам насладиться каждой деталью и оттенком, созданным музыкантами. Если вы хотите купить виниловую пластинку, то Fates Warning / FWX станет настоящим сокровищем в вашей коллекции, дополняя её изысканной и запоминающейся работой великого коллектива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fates Warning - FWX (coloured) (0039841605174) виниловая пластинка - по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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