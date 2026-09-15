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Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка

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Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 1
Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 2
Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 3
Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 4
Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 5
Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 6
Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 7
Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 8
Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 9
Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 10
Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 11
Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 12
Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
V
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 1
  • Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 2
  • Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 3
  • Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 4
  • Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 5
  • Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 6
  • Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 7
  • Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 8
  • Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 9
  • Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 10
  • Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 11
  • Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 12
  • Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692338
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605242217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
V
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Garden, Guilty Pleasures, Meshuggah, The Widow, In The Rear View, That Life, Layla, Shin Ramyun, Weekend Run, The Beach, Nadja, Keaukaha, I Killed Captain Cook, Drag
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Unknown Mortal Orchestra / V (2LP) представляет собой уникальное музыкальное произведение, способное привлечь внимание как любителей альтернативного рока, так и новых поклонников группы. Этот альбом сочетает в себе инновационные звуковые эксперименты и насыщенные мелодии, создавая неповторимую атмосферу. Каждое прослушивание дарит новые впечатления и эмоции, а оформление пластинки делает ее настоящим украшением для любой коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в волшебный мир музыки Unknown Mortal Orchestra.

Отзывы о товаре Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jagjaguwar
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Jagjaguwar
Barcode
[0656605242217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Unknown Mortal Orchestra
Альбом (сингл)
V
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Garden, Guilty Pleasures, Meshuggah, The Widow, In The Rear View, That Life, Layla, Shin Ramyun, Weekend Run, The Beach, Nadja, Keaukaha, I Killed Captain Cook, Drag
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Unknown Mortal Orchestra / V (2LP) представляет собой уникальное музыкальное произведение, способное привлечь внимание как любителей альтернативного рока, так и новых поклонников группы. Этот альбом сочетает в себе инновационные звуковые эксперименты и насыщенные мелодии, создавая неповторимую атмосферу. Каждое прослушивание дарит новые впечатления и эмоции, а оформление пластинки делает ее настоящим украшением для любой коллекции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и погрузиться в волшебный мир музыки Unknown Mortal Orchestra.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Unknown Mortal Orchestra - V (0656605242217) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4860 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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