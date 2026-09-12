Manchester Orchestra - Cope (coloured) (0888072621893) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manchester Orchestra
Альбом (сингл)
Cope
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692299
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072621893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manchester Orchestra
Альбом (сингл)
Cope
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Top Notch, Choose You, Girl Harbor, The Mansion, The Ocean, Every Stone, All That I Really Wanted, Trees, Indentions, See It Again, Cope
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Manchester Orchestra - Cope (coloured) (0888072621893) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Manchester Orchestra / Cope (10th anniversary) (1LP) – это особый релиз, посвященный десятилетию выпуска одного из самых значимых альбомов группы. Она сочетает в себе мощные мелодии и глубокие тексты, которые оставили свой след в сердцах поклонников. Погрузитесь в атмосферу музыки Manchester Orchestra и станьте частью этого юбилея, не упустив возможность купить виниловую пластинку, которая станет неотъемлемой частью вашей коллекции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072621893]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Manchester Orchestra
Альбом (сингл)
Cope
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Top Notch, Choose You, Girl Harbor, The Mansion, The Ocean, Every Stone, All That I Really Wanted, Trees, Indentions, See It Again, Cope
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловая пластинка Manchester Orchestra / Cope (10th anniversary) (1LP) – это особый релиз, посвященный десятилетию выпуска одного из самых значимых альбомов группы. Она сочетает в себе мощные мелодии и глубокие тексты, которые оставили свой след в сердцах поклонников. Погрузитесь в атмосферу музыки Manchester Orchestra и станьте частью этого юбилея, не упустив возможность купить виниловую пластинку, которая станет неотъемлемой частью вашей коллекции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Manchester Orchestra - Cope (coloured) (0888072621893) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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