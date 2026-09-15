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Mercury Rev - Born Horses (3700187685539) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mercury Rev - Born Horses (3700187685539) виниловая пластинка

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Mercury Rev - Born Horses (3700187685539) виниловая пластинка - фото 1
Mercury Rev - Born Horses (3700187685539) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mercury Rev
Альбом (сингл)
Born Horses
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mercury Rev - Born Horses (3700187685539) виниловая пластинка - фото 1
  • Mercury Rev - Born Horses (3700187685539) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692278
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mercury Rev - Born Horses (3700187685539) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[3700187685539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mercury Rev
Альбом (сингл)
Born Horses
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Mood Swings, Ancient Love, Your Hammer, My Heart, Patterns, A Bird Of No Address, Born Horses, Everything I Thought I Had Lost, Theres Always Been A Bird In Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mercury Rev - Born Horses (3700187685539) виниловая пластинка

Знаменитости психоделического дрим-попа Mercury Rev выпускают новый альбом под названием «Born Horses». Издание на виниле.. В северной части штата Нью-Йорк, между горами Катскилл и долиной Гудзона, возникает богато нарастающий, зачарованный звук, завихряющийся и текущий, как река Esopus Creek, неся обломки наших надежд, мечтаний и страхов. Звук, состоящий из органики и электроники, гитары, клавиши, медные духовые, струнные, деревянные духовые, барабаны - и голос заклинаний, вызывающих потоки сознания, которые также кружатся и текут. Девятый альбом Mercury Rev — это каскад сверкающих, сверкающих психо-джаз-фолк-барокко-эмбиентных поисков. Звук и видение, связанные с их возвышенным прошлым, при этом совершенно непохожие на все, что они создавали раньше.

Отзывы о товаре Mercury Rev - Born Horses (3700187685539) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[3700187685539]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mercury Rev
Альбом (сингл)
Born Horses
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Mood Swings, Ancient Love, Your Hammer, My Heart, Patterns, A Bird Of No Address, Born Horses, Everything I Thought I Had Lost, Theres Always Been A Bird In Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Знаменитости психоделического дрим-попа Mercury Rev выпускают новый альбом под названием «Born Horses». Издание на виниле.. В северной части штата Нью-Йорк, между горами Катскилл и долиной Гудзона, возникает богато нарастающий, зачарованный звук, завихряющийся и текущий, как река Esopus Creek, неся обломки наших надежд, мечтаний и страхов. Звук, состоящий из органики и электроники, гитары, клавиши, медные духовые, струнные, деревянные духовые, барабаны - и голос заклинаний, вызывающих потоки сознания, которые также кружатся и текут. Девятый альбом Mercury Rev — это каскад сверкающих, сверкающих психо-джаз-фолк-барокко-эмбиентных поисков. Звук и видение, связанные с их возвышенным прошлым, при этом совершенно непохожие на все, что они создавали раньше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mercury Rev - Born Horses (3700187685539) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3910 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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