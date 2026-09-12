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Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691892
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Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 465 CTRB
Газовая варочная поверхность Korting HG 465 отличается простотой и удобством использования. Модель выполнена в ретро-стилистике и органично впишется в кухонный интерьер. На поверхности расположено 3 конфорки различного размера. Также в комплект входит специальная вок-конфорка. Газовая варочная поверхность Korting HG 465 выполнена из эмалированной стали. Этот материал долговечен и отлично моется, поэтому ухаживать за такой плитой проще простого. Поверх конфорок располагаются черные чугунные решетки. Управлять работой устройства можно с помощью поворотных переключателей. При повороте ручки также активируется электроподжиг. Безопасность использования обеспечивает функция газ-контроля.
Газовая варочная поверхность Korting HG 465 отличается простотой и удобством использования. Модель выполнена в ретро-стилистике и органично впишется в кухонный интерьер. На поверхности расположено 3 конфорки различного размера. Также в комплект входит специальная вок-конфорка. Газовая варочная поверхность Korting HG 465 выполнена из эмалированной стали. Этот материал долговечен и отлично моется, поэтому ухаживать за такой плитой проще простого. Поверх конфорок располагаются черные чугунные решетки. Управлять работой устройства можно с помощью поворотных переключателей. При повороте ручки также активируется электроподжиг. Безопасность использования обеспечивает функция газ-контроля.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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