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Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W

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Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W - фото 1
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W - фото 2
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W - фото 3
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W - фото 4
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W - фото 5
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W - фото 6
Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Цвет
белый
Тип управления
поворотное
Таймер конфорок
нет
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W - фото 1
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W - фото 2
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W - фото 3
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W - фото 4
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W - фото 5
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W - фото 6
  • Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689017
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Цвет
белый
Тип управления
поворотное
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.5x47.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
51х61 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
68х58х14
Вес, кг.
9

Описание товара Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W

Бренд Kuppersberg Цвет белый Материал рабочей поверхности закаленное стекло Установка независимая Тип варочной поверхности газовая Ширина 61 см Высота 4.5 см Глубина 51 см Ширина для встраивания 56 см Глубина для встраивания 49 см Максимальная потребляемая мощность 8.8 кВт Конфорки Общее количество конфорок 4 Конфорок газовых 4 Специальные конфорки WOK Конфорок двухконтурных 1 Конфорок Двойная корона 1 Конфорок Тройная корона 1 Необычные конфорки конфорка WOK Панель управления Переключатели поворотные ручки Расположение панели управления спереди Функции и особенности Электроподжиг да Тип электроподжига автоматический Газ-контроль конфорок да Особенности газ-контроль, конфорка WOK, электроподжиг в поворотной ручке Функции Комплект для подключения газового баллона Тип таймера Нет Безопасность Газконтроль Возможность работы от газового баллона да Дополнительная информация мощность конфорок; передняя левая 3,8 кВт, передняя правая 1,0 кВт, задняя левая 2.0 кВт, задняя правая 2.0 кВт; в комплекте форсунки под сжиженный газ Габариты и вес с учетом упаковки Габариты транспортной упаковки 43.10х48.60х69.10 см Вес в транспортной упаковке 16.38 кг Дополнительно Срок службы 10 лет Гарантийный срок 2 г. Вес товара, г 15200 Индикация Выбранная мощность, Режим работы Материал решетки варочной панели Чугун Минимальная толщина столешницы, мм 45 Многоконтурные конфорки Двойная корона Размеры ниши для встраивания панели, мм 560?490 Размеры, мм 610х510х45 Тип управления Механическое



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
газовая
Материал поверхности
закаленное стекло
Цвет
белый
Тип управления
поворотное
Таймер конфорок
нет
Размер ниши для встраивания
55.5x47.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
51х61 см
Страна производитель
Турция
Описание
Бренд Kuppersberg Цвет белый Материал рабочей поверхности закаленное стекло Установка независимая Тип варочной поверхности газовая Ширина 61 см Высота 4.5 см Глубина 51 см Ширина для встраивания 56 см Глубина для встраивания 49 см Максимальная потребляемая мощность 8.8 кВт Конфорки Общее количество конфорок 4 Конфорок газовых 4 Специальные конфорки WOK Конфорок двухконтурных 1 Конфорок Двойная корона 1 Конфорок Тройная корона 1 Необычные конфорки конфорка WOK Панель управления Переключатели поворотные ручки Расположение панели управления спереди Функции и особенности Электроподжиг да Тип электроподжига автоматический Газ-контроль конфорок да Особенности газ-контроль, конфорка WOK, электроподжиг в поворотной ручке Функции Комплект для подключения газового баллона Тип таймера Нет Безопасность Газконтроль Возможность работы от газового баллона да Дополнительная информация мощность конфорок; передняя левая 3,8 кВт, передняя правая 1,0 кВт, задняя левая 2.0 кВт, задняя правая 2.0 кВт; в комплекте форсунки под сжиженный газ Габариты и вес с учетом упаковки Габариты транспортной упаковки 43.10х48.60х69.10 см Вес в транспортной упаковке 16.38 кг Дополнительно Срок службы 10 лет Гарантийный срок 2 г. Вес товара, г 15200 Индикация Выбранная мощность, Режим работы Материал решетки варочной панели Чугун Минимальная толщина столешницы, мм 45 Многоконтурные конфорки Двойная корона Размеры ниши для встраивания панели, мм 560?490 Размеры, мм 610х510х45 Тип управления Механическое


Теги товара: белые
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Отзывы


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