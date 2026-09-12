Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 W
Бренд Kuppersberg Цвет белый Материал рабочей поверхности закаленное стекло Установка независимая Тип варочной поверхности газовая Ширина 61 см Высота 4.5 см Глубина 51 см Ширина для встраивания 56 см Глубина для встраивания 49 см Максимальная потребляемая мощность 8.8 кВт Конфорки Общее количество конфорок 4 Конфорок газовых 4 Специальные конфорки WOK Конфорок двухконтурных 1 Конфорок Двойная корона 1 Конфорок Тройная корона 1 Необычные конфорки конфорка WOK Панель управления Переключатели поворотные ручки Расположение панели управления спереди Функции и особенности Электроподжиг да Тип электроподжига автоматический Газ-контроль конфорок да Особенности газ-контроль, конфорка WOK, электроподжиг в поворотной ручке Функции Комплект для подключения газового баллона Тип таймера Нет Безопасность Газконтроль Возможность работы от газового баллона да Дополнительная информация мощность конфорок; передняя левая 3,8 кВт, передняя правая 1,0 кВт, задняя левая 2.0 кВт, задняя правая 2.0 кВт; в комплекте форсунки под сжиженный газ Габариты и вес с учетом упаковки Габариты транспортной упаковки 43.10х48.60х69.10 см Вес в транспортной упаковке 16.38 кг Дополнительно Срок службы 10 лет Гарантийный срок 2 г. Вес товара, г 15200 Индикация Выбранная мощность, Режим работы Материал решетки варочной панели Чугун Минимальная толщина столешницы, мм 45 Многоконтурные конфорки Двойная корона Размеры ниши для встраивания панели, мм 560?490 Размеры, мм 610х510х45 Тип управления Механическое
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Теги товара: белые
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Теги товара: белые
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