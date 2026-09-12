Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 616

Варочная панель выполнена в строгом черном цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любой интерьер. Современный дизайн и прямые края придают ей актуальный и стильный вид. Панель оснащена четырьмя индукционными конфорками, что позволяет готовить несколько блюд одновременно. Благодаря функции объединения конфорок, можно увеличить зону нагрева для приготовления блюд в больших посудинах. На каждой конфорке предусмотрена 9-ступенчатая регулировка мощности, что дает возможность точно подобрать температуру для каждого блюда. Управление панелью осуществляется с помощью сенсорных переключателей и слайдера, расположенных на фронтальной панели. Духовой шкаф Kuppersberg HT-613 Black — это высокотехнологичное устройство, которое станет незаменимым помощником на кухне. Особенностью данной модели является наличие 12 режимов работы, среди которых есть поднятие теста и размораживание продуктов. Также присутствует функция гриля с конвекцией и макси-гриль с конвекцией, что позволяет приготовить блюда, сохранив все полезные свойства продуктов. Внутренняя камера покрыта эмалью легкой очистки, что значительно упрощает процесс уборки после приготовления пищи. Также в комплект входят телескопические направляющие, решетка для гриля, термощуп и стандартный противень. Стоит отметить, что данная модель относится к классу энергопотребления A+, что говорит о ее высокой энергоэффективности. Максимальная температура, которую может достигать духовка, составляет 250 градусов. Встраиваемая вытяжка представляет собой идеальное сочетание стильного дизайна и высокой функциональности. Современный стиль и элегантный черный цвет делают эту модель идеальным дополнением к любой кухне. Она оборудована пятью скоростями, что позволяет выбрать наиболее подходящий режим работы в зависимости от потребностей. Она может работать как в режиме отвода, так и в режиме циркуляции воздуха. Также присутствует интенсивный режим для быстрого и эффективного удаления запахов и дыма. Особенностью данной модели является наличие антивозвратного клапана, который предотвращает обратное попадание воздуха в помещение. Металлический жироулавливающий фильтр помогает поддерживать чистоту и свежесть воздуха, а его легко можно очистить при необходимости.