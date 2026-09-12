Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600
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Характеристики
Описание товара Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600
? Hi-Light Функция Hi-Light – инновационная технология электроплит. Благодаря данному свойству, удастся добиться максимально быстрого нагрева посуды и равномерного распределения тепла. Представляет собой тонкую спираль из особого сплава металлов с высоким уровнем сопротивления. ? Преимущества использования Hi-Light-элемента нагрева: минимальный период времени разогрева – 5 секунд; быстрый переход от разогрева к остыванию; экономия электроэнергии из-за ускоренного приготовления еды; легкая очистка поверхности. ? Автоотключение Функция автоотключения варочной панели повышает безопасность эксплуатации. Суть программы заключается в том, что при длительном отсутствии манипуляций с панелью управления, датчик температуры автоматически начинает снижать мощность нагрева вплоть до полного отключения. ? Блокировка Функция блокировки управления повышает безопасность использования варочной поверхности. Активировав данную программу, можно не бояться того, что дети изменят заданные настройки. Также не стоит опасаться невольного переключения режимов при случайном прикосновении к панели управления. Снятие блокировки обеспечивается одновременным нажатием определенной комбинации кнопок. ? Таймер С функцией таймера можно настроить автоматический процесс приготовления пищи. Поместив кастрюлю на плиту, можно заниматься другими делами, не беспокоясь о времени. Таймер автоматически остановит процесс готовки, не позволив блюдам подгореть. Снять посуду с плиты можно будет в любой удобный момент. ? Конфорки SABAF Sabaf – это ведущий мировой производитель газовых конфорок. Основные достоинства горелок от бренда Sabaf: экономия газа, благодаря особенностям конструкции; наличие двойного и тройного кольца пламени, способствующее максимальной производительности и равномерному прогреву; оснащение WoK-адаптерами; небольшие габариты. Многолетний опыт и применение инновационных технологий обеспечивают безопасность и долговечность эксплуатации. ? Чугунная решетка Решетка изготовлена из прочного чугуна оригинального дизайна и практичной формы. Фиксация решетки на варочной панели обеспечивается специальным ребром жесткости при помощи специальных креплений.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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