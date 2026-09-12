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Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600

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Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 - фото 1
Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 - фото 2
Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 - фото 3
Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 - фото 4
Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 - фото 5
Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 - фото 6
Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 - фото 7
Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
комбинированная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7750
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
  • Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 - фото 1
  • Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 - фото 2
  • Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 - фото 3
  • Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 - фото 4
  • Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 - фото 5
  • Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 - фото 6
  • Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 - фото 7
  • Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689027
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
комбинированная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7750
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
49x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х4х52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х62х17
Вес, кг.
12.4

Описание товара Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600

? Hi-Light Функция Hi-Light – инновационная технология электроплит. Благодаря данному свойству, удастся добиться максимально быстрого нагрева посуды и равномерного распределения тепла. Представляет собой тонкую спираль из особого сплава металлов с высоким уровнем сопротивления. ? Преимущества использования Hi-Light-элемента нагрева: минимальный период времени разогрева – 5 секунд; быстрый переход от разогрева к остыванию; экономия электроэнергии из-за ускоренного приготовления еды; легкая очистка поверхности. ? Автоотключение Функция автоотключения варочной панели повышает безопасность эксплуатации. Суть программы заключается в том, что при длительном отсутствии манипуляций с панелью управления, датчик температуры автоматически начинает снижать мощность нагрева вплоть до полного отключения. ? Блокировка Функция блокировки управления повышает безопасность использования варочной поверхности. Активировав данную программу, можно не бояться того, что дети изменят заданные настройки. Также не стоит опасаться невольного переключения режимов при случайном прикосновении к панели управления. Снятие блокировки обеспечивается одновременным нажатием определенной комбинации кнопок. ? Таймер С функцией таймера можно настроить автоматический процесс приготовления пищи. Поместив кастрюлю на плиту, можно заниматься другими делами, не беспокоясь о времени. Таймер автоматически остановит процесс готовки, не позволив блюдам подгореть. Снять посуду с плиты можно будет в любой удобный момент. ? Конфорки SABAF Sabaf – это ведущий мировой производитель газовых конфорок. Основные достоинства горелок от бренда Sabaf: экономия газа, благодаря особенностям конструкции; наличие двойного и тройного кольца пламени, способствующее максимальной производительности и равномерному прогреву; оснащение WoK-адаптерами; небольшие габариты. Многолетний опыт и применение инновационных технологий обеспечивают безопасность и долговечность эксплуатации. ? Чугунная решетка Решетка изготовлена из прочного чугуна оригинального дизайна и практичной формы. Фиксация решетки на варочной панели обеспечивается специальным ребром жесткости при помощи специальных креплений.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Комбинированная варочная панель Kuppersberg EGS 600




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
комбинированная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7750
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
нет
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
49x56 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59х4х52 см
Страна производитель
Китай
Описание
? Hi-Light Функция Hi-Light – инновационная технология электроплит. Благодаря данному свойству, удастся добиться максимально быстрого нагрева посуды и равномерного распределения тепла. Представляет собой тонкую спираль из особого сплава металлов с высоким уровнем сопротивления. ? Преимущества использования Hi-Light-элемента нагрева: минимальный период времени разогрева – 5 секунд; быстрый переход от разогрева к остыванию; экономия электроэнергии из-за ускоренного приготовления еды; легкая очистка поверхности. ? Автоотключение Функция автоотключения варочной панели повышает безопасность эксплуатации. Суть программы заключается в том, что при длительном отсутствии манипуляций с панелью управления, датчик температуры автоматически начинает снижать мощность нагрева вплоть до полного отключения. ? Блокировка Функция блокировки управления повышает безопасность использования варочной поверхности. Активировав данную программу, можно не бояться того, что дети изменят заданные настройки. Также не стоит опасаться невольного переключения режимов при случайном прикосновении к панели управления. Снятие блокировки обеспечивается одновременным нажатием определенной комбинации кнопок. ? Таймер С функцией таймера можно настроить автоматический процесс приготовления пищи. Поместив кастрюлю на плиту, можно заниматься другими делами, не беспокоясь о времени. Таймер автоматически остановит процесс готовки, не позволив блюдам подгореть. Снять посуду с плиты можно будет в любой удобный момент. ? Конфорки SABAF Sabaf – это ведущий мировой производитель газовых конфорок. Основные достоинства горелок от бренда Sabaf: экономия газа, благодаря особенностям конструкции; наличие двойного и тройного кольца пламени, способствующее максимальной производительности и равномерному прогреву; оснащение WoK-адаптерами; небольшие габариты. Многолетний опыт и применение инновационных технологий обеспечивают безопасность и долговечность эксплуатации. ? Чугунная решетка Решетка изготовлена из прочного чугуна оригинального дизайна и практичной формы. Фиксация решетки на варочной панели обеспечивается специальным ребром жесткости при помощи специальных креплений.


Теги товара: сенсорные
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Отзывы


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