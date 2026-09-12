Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 B
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Kuppersberg FG 63 B
Варочная панель Kuppersberg FG 63 B шириной 60 см оснащена 4 газовыми конфорками. Чугунные решетки устойчивы к высокой температуре и не деформируются со временем, что повышает удобство использования. Горелка WOK работает с мощностью 3,8 кВт. Выбор интенсивности пламени осуществляется с помощью поворотных переключателей. Прибор оборудован газ-контролем и электроподжигом, которые обеспечивают безопасность и комфортное использование. Дизайн: Варочная панель Kuppersberg FG 63 B шириной 60 см оснащена 4 газовыми конфорками. Выполнена из черного стекла, предусматривает наличие WOK конфорки мощностью 3.8 кВт. Мощность регулируется с помощью поворотных переключателей. Функционал: Система газ-контроль исключает утечку в случае затухания пламени. Автоподжиг зажигает конфорку в одно касание без помощи вспомогательных элементов. Плюсы: Надежные чугунные решетки гарантируют высокую устойчивость крупногабаритной посуды Тип панели: газовая варочная панель Установка: независимая Материал панели: закаленное стекло Ширина, см: 60 Количество конфорок: 4 Мощность конфорок, кВт: передняя левая: 3,8 Мощность конфорок, кВт: передняя правая: 1,0 Мощность конфорок, кВт: задняя левая: 2.0 Мощность конфорок, кВт: задняя правая: 2.0 Конфорка WOK: Да, 3,8 кВт Автоматический электроподжиг: да Газ-контроль конфорок: да Чугунные решетки: да Форсунки под сжиженный газ: да Размеры варочной поверхности (ВхШхГ), мм: 45х610х510 Размеры ниши для встраивания (ШхГ): 560х490 Цвет: чёрный Цвет фурнитуры: серебро Стиль: современный
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