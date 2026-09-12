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Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691877
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Описание товара Индукционная варочная панель Korting HI 61071 KB
Индукционные варочные панели используют принципиально новый способ нагрева, нагрев происходит за счет электромагнитного поля и воздействует непосредственно на дно посуды, благодаря этому индукционный нагрев считается одним из самых быстрых и имеет высокий КПД. Позволяет точно контролировать температуру приготовления за счет моментального изменения мощности нагрева, что позволит приготовить разнообразные кулинарные блюда. Поверхность индукционных панелей нагревается только от посуды и по этой причине нагревается не очень сильно, быстро остывает в выключенном состоянии, что снижает риск получения ожогов и способствует легкому уходу за панелью.
Индукционные варочные панели используют принципиально новый способ нагрева, нагрев происходит за счет электромагнитного поля и воздействует непосредственно на дно посуды, благодаря этому индукционный нагрев считается одним из самых быстрых и имеет высокий КПД. Позволяет точно контролировать температуру приготовления за счет моментального изменения мощности нагрева, что позволит приготовить разнообразные кулинарные блюда. Поверхность индукционных панелей нагревается только от посуды и по этой причине нагревается не очень сильно, быстро остывает в выключенном состоянии, что снижает риск получения ожогов и способствует легкому уходу за панелью.
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