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Мойка MIXLINE черная 550*490*200мм ML-GM15 (551914) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка MIXLINE черная 550*490*200мм ML-GM15 (551914)

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Мойка MIXLINE черная 550*490*200мм ML-GM15 (551914) - фото 1
Мойка MIXLINE черная 550*490*200мм ML-GM15 (551914) - фото 2
Мойка MIXLINE черная 550*490*200мм ML-GM15 (551914) - фото 3
Мойка MIXLINE черная 550*490*200мм ML-GM15 (551914) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Мойка MIXLINE черная 550*490*200мм ML-GM15 (551914) - фото 1
  • Мойка MIXLINE черная 550*490*200мм ML-GM15 (551914) - фото 2
  • Мойка MIXLINE черная 550*490*200мм ML-GM15 (551914) - фото 3
  • Мойка MIXLINE черная 550*490*200мм ML-GM15 (551914) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691230
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
искусственный мрамор
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Габариты (ВxГxШ)
56x50x21 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
56х50х18
Вес, кг.
13.6

Описание товара Мойка MIXLINE черная 550*490*200мм ML-GM15 (551914)

Мойка MIXLINE из коллекции ML-GM15 — практичное решение для современной кухни. Модель выполнена из искусственного камня, за счёт чего поверхность приобретает приятную текстуру и современный внешний вид. Чёрный цвет мойки поддерживает лаконичный стиль и обеспечивает универсальное сочетание с разными оттенками кухонных гарнитуров. В конструкции предусмотрены два посадочных места для смесителей, что удобно при подборе сантехнического оборудования. Монтаж выполняется вровень со столешницей, поэтому рабочая зона выглядит цельно и аккуратно. В комплект входят сифон, слив-перелив, корзинчатый и стоп-вентиль. Мойка подойдёт тем, кто ценит функциональность и удобство в повседневных делах. Продуманные детали способствуют комфортному уходу за кухонной зоной и помогают организовать рабочую поверхность, делая процесс приготовления пищи более удобным.

Отзывы о товаре Мойка MIXLINE черная 550*490*200мм ML-GM15 (551914)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
искусственный мрамор
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Развернуть
Кол-во дополнительных чаш
нет
Габариты (ВxГxШ)
56x50x21 см
Страна производитель
Россия
Описание
Мойка MIXLINE из коллекции ML-GM15 — практичное решение для современной кухни. Модель выполнена из искусственного камня, за счёт чего поверхность приобретает приятную текстуру и современный внешний вид. Чёрный цвет мойки поддерживает лаконичный стиль и обеспечивает универсальное сочетание с разными оттенками кухонных гарнитуров. В конструкции предусмотрены два посадочных места для смесителей, что удобно при подборе сантехнического оборудования. Монтаж выполняется вровень со столешницей, поэтому рабочая зона выглядит цельно и аккуратно. В комплект входят сифон, слив-перелив, корзинчатый и стоп-вентиль. Мойка подойдёт тем, кто ценит функциональность и удобство в повседневных делах. Продуманные детали способствуют комфортному уходу за кухонной зоной и помогают организовать рабочую поверхность, делая процесс приготовления пищи более удобным.
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Доставка
Отзывы


Мойка MIXLINE черная 550*490*200мм ML-GM15 (551914) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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