Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9112
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Мощность, Вт
1580
Максимальная подача пара, г/мин
32
Объём резервуара для воды
1.35
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.83
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка с жесткой щетиной
Съемный резервуар для воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 840 руб.
В наличии
Код товара: 690397
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 840 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель
Время непрерывной работы, мин
35
Длина, м
31
Дополнительный цвет
серый
Намотка сетевого шнура
нет
Прочее
регулировка подачи пара, горизонтальное отпаривание
Серия
Kitfort КТ-9112
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
100
Функции и особенности
Индикация включения
Основной цвет
черный
Комплектация
дощечка для глажки, отпариватель, инструкция, ворсовая щетка-зажим, защитная варежка
Мощность, Вт
1580
Максимальная подача пара, г/мин
32
Объём резервуара для воды
1.35
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.83
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка с жесткой щетиной
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1
Длина сетевого шнура
1.6
Габаритные размеры), см
31х 23.5х32.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х34
Вес, кг.
5.7
Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9112
Отпариватель Kitfort КТ-9112 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля даже со сложной текстурой, которые обычно не гладят. Кроме глажки и отпаривания он обрабатывает вещи мощной струёй горячего пара, проводя чистку и дезинфекцию.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Бренд
Тип товара
Отпариватель
Время непрерывной работы, мин
35
Длина, м
31
Дополнительный цвет
серый
Намотка сетевого шнура
нет
Прочее
регулировка подачи пара, горизонтальное отпаривание
Серия
Kitfort КТ-9112
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
100
Функции и особенности
Индикация включения
Основной цвет
черный
Развернуть
Комплектация
дощечка для глажки, отпариватель, инструкция, ворсовая щетка-зажим, защитная варежка
Мощность, Вт
1580
Максимальная подача пара, г/мин
32
Объём резервуара для воды
1.35
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.83
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка с жесткой щетиной
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1
Длина сетевого шнура
1.6
Габаритные размеры), см
31х 23.5х32.5
Страна производитель
Китай
Отпариватель Kitfort КТ-9112 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля даже со сложной текстурой, которые обычно не гладят. Кроме глажки и отпаривания он обрабатывает вещи мощной струёй горячего пара, проводя чистку и дезинфекцию.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-9112 - купить по цене 5840 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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