Отпариватель напольный Hyundai H-US02543
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1800
Время нагрева до готовности к работе, сек
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 481754
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
40
Дополнительный цвет
черный
Прочее
защита от перегрева
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
вертикальное отпаривание
Основной цвет
розовый
Мощность, Вт
1800
Время нагрева до готовности к работе, сек
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.35
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х44х37
Вес, кг.
6
Описание товара Отпариватель напольный Hyundai H-US02543
Постоянная подача пара. Регулируемая стойка. Высота стойки: 125 см. Защита от перегрева. Подходит для любых типов тканей.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
40
Дополнительный цвет
черный
Прочее
защита от перегрева
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
вертикальное отпаривание
Основной цвет
розовый
Мощность, Вт
1800
Время нагрева до готовности к работе, сек
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.35
Длина сетевого шнура
1.9
Страна производитель
Китай
Постоянная подача пара. Регулируемая стойка. Высота стойки: 125 см. Защита от перегрева. Подходит для любых типов тканей.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отпариватель напольный Hyundai H-US02543 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель напольный Hyundai H-US02543