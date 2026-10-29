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Отпариватель ручной Philips STH3020/10 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Philips STH3020/10

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Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 1
Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 2
Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 3
Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 4
Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 5
Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 6
Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 7
Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 8
Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 9
Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 10
Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 11
Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
  • Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 1
  • Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 2
  • Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 3
  • Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 4
  • Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 5
  • Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 6
  • Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 7
  • Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 8
  • Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 9
  • Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 10
  • Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 11
  • Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 606059
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отпариватель ручной Philips STH3020/10
4 040 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х13х13
Вес, кг.
1.1

Описание товара Отпариватель ручной Philips STH3020/10

Ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Philips STH3020/10




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель серии 3000 — это легкое и компактное складное устройство для простого использования и хранения, которое поможет привести одежду в норму в любое время и в любом месте. Он станет для вас идеальным вариантом для быстрого и удобного отпаривания дома и в путешествии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Отпариватель ручной Philips STH3020/10 - по цене 4040 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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