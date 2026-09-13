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Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Мощность, Вт
2000
Максимальная подача пара, г/мин
40
Объём резервуара для воды
2
Время нагрева до готовности к работе, сек
60
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716801
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Описание товара Отпариватель напольный Philips STE3170/80 Series 3000
Отпариватель Philips STE3170/80 оборудован 2-литровым резервуаром, вода из которого нагревается за 1 мин. Механический переключатель открывает доступ к 3 режимам отпаривания. Система очистки автоматически удаляет образовавшуюся накипь. Предусмотренная конструкцией доска служит для удобного глажения предметов гардероба.
Philips STE3170/80 имеет стойку с телескопическим механизмом для выбора подходящей пользователю высоты. Термо-рукавица предупреждает появление ожогов от пара. Защитная технология автоматически выключает модель при угрозе перегрева. Съемная конструкция бака упрощает наполнение водой. Насадка-щетка служит для удаления бактерий и загрязнений.
Отпариватель Philips STE3170/80 оборудован 2-литровым резервуаром, вода из которого нагревается за 1 мин. Механический переключатель открывает доступ к 3 режимам отпаривания. Система очистки автоматически удаляет образовавшуюся накипь. Предусмотренная конструкцией доска служит для удобного глажения предметов гардероба.
Philips STE3170/80 имеет стойку с телескопическим механизмом для выбора подходящей пользователю высоты. Термо-рукавица предупреждает появление ожогов от пара. Защитная технология автоматически выключает модель при угрозе перегрева. Съемная конструкция бака упрощает наполнение водой. Насадка-щетка служит для удаления бактерий и загрязнений.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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