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Отпариватель напольный Philips STE3170/80 Series 3000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель напольный Philips STE3170/80 Series 3000

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Отпариватель напольный Philips STE3170/80 Series 3000 - фото 1
Отпариватель напольный Philips STE3170/80 Series 3000 - фото 2
Отпариватель напольный Philips STE3170/80 Series 3000 - фото 3
Отпариватель напольный Philips STE3170/80 Series 3000 - фото 4
Отпариватель напольный Philips STE3170/80 Series 3000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Мощность, Вт
2000
Максимальная подача пара, г/мин
40
Объём резервуара для воды
2
Время нагрева до готовности к работе, сек
60
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
  • Отпариватель напольный Philips STE3170/80 Series 3000 - фото 1
  • Отпариватель напольный Philips STE3170/80 Series 3000 - фото 2
  • Отпариватель напольный Philips STE3170/80 Series 3000 - фото 3
  • Отпариватель напольный Philips STE3170/80 Series 3000 - фото 4
  • Отпариватель напольный Philips STE3170/80 Series 3000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716801
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
черный
Комплектация
гладильная доска, держатель утюжка, документация, защитная варежка, насадка, телескопическая стойка х 2
Мощность, Вт
2000
Максимальная подача пара, г/мин
40
Объём резервуара для воды
2
Время нагрева до готовности к работе, сек
60
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
Телескопическая стойка
да
Длина парового шланга
1.33
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
320х1720х310 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х44х37
Вес, кг.
8.1

Описание товара Отпариватель напольный Philips STE3170/80 Series 3000

Отпариватель Philips STE3170/80 оборудован 2-литровым резервуаром, вода из которого нагревается за 1 мин. Механический переключатель открывает доступ к 3 режимам отпаривания. Система очистки автоматически удаляет образовавшуюся накипь. Предусмотренная конструкцией доска служит для удобного глажения предметов гардероба. Philips STE3170/80 имеет стойку с телескопическим механизмом для выбора подходящей пользователю высоты. Термо-рукавица предупреждает появление ожогов от пара. Защитная технология автоматически выключает модель при угрозе перегрева. Съемная конструкция бака упрощает наполнение водой. Насадка-щетка служит для удаления бактерий и загрязнений.

Отзывы о товаре Отпариватель напольный Philips STE3170/80 Series 3000




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Отпариватель
Вид отпаривателя
вертикальный
Цвет
черный
Комплектация
гладильная доска, держатель утюжка, документация, защитная варежка, насадка, телескопическая стойка х 2
Мощность, Вт
2000
Максимальная подача пара, г/мин
40
Объём резервуара для воды
2
Время нагрева до готовности к работе, сек
60
Положение утюжка во время отпаривания
вертикальное
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
металл
Телескопическая стойка
да
Длина парового шланга
1.33
Длина сетевого шнура
1.8
Габариты
320х1720х310 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Отпариватель Philips STE3170/80 оборудован 2-литровым резервуаром, вода из которого нагревается за 1 мин. Механический переключатель открывает доступ к 3 режимам отпаривания. Система очистки автоматически удаляет образовавшуюся накипь. Предусмотренная конструкцией доска служит для удобного глажения предметов гардероба. Philips STE3170/80 имеет стойку с телескопическим механизмом для выбора подходящей пользователю высоты. Термо-рукавица предупреждает появление ожогов от пара. Защитная технология автоматически выключает модель при угрозе перегрева. Съемная конструкция бака упрощает наполнение водой. Насадка-щетка служит для удаления бактерий и загрязнений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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