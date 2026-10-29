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Отпариватель напольный Kelli KL-9 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель напольный Kelli KL-9

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Отпариватель напольный Kelli KL-9 - фото 6
Отпариватель напольный Kelli KL-9 - фото 7
Отпариватель напольный Kelli KL-9 - фото 8
Отпариватель напольный Kelli KL-9 - фото 9
Отпариватель напольный Kelli KL-9 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
  • Отпариватель напольный Kelli KL-9 - фото 1
  • Отпариватель напольный Kelli KL-9 - фото 2
  • Отпариватель напольный Kelli KL-9 - фото 3
  • Отпариватель напольный Kelli KL-9 - фото 4
  • Отпариватель напольный Kelli KL-9 - фото 5
  • Отпариватель напольный Kelli KL-9 - фото 6
  • Отпариватель напольный Kelli KL-9 - фото 7
  • Отпариватель напольный Kelli KL-9 - фото 8
  • Отпариватель напольный Kelli KL-9 - фото 9
  • Отпариватель напольный Kelli KL-9 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб. 
Начислим 157 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 329889
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Отпариватель напольный Kelli KL-9
9 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kelli
Тип товара
Отпариватели
Размеры в упаковке, см
97х45х36
Вес, кг.
6

Описание товара Отпариватель напольный Kelli KL-9

Отпариватель KELLI KL-9, мощностью 2500 Вт, имеет два режима работы. Объем бака составляет 3 литра.

Отзывы о товаре Отпариватель напольный Kelli KL-9




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Характеристики
Бренд
Kelli
Тип товара
Отпариватели
Описание
Отпариватель KELLI KL-9, мощностью 2500 Вт, имеет два режима работы. Объем бака составляет 3 литра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель напольный Kelli KL-9 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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