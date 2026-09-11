Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-996
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
2300
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
1.6
Время нагрева до готовности к работе, сек
1
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 513221
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
35
Дополнительный цвет
фиолетовый
Намотка сетевого шнура
есть
Прочее
высота отпаривателя с разложенной стойкой-1,6 м
Серия
Kitfort КТ-996
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
130
Функции и особенности
5 уровней подачи пара
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
2300
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
1.6
Время нагрева до готовности к работе, сек
1
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.5
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х43
Вес, кг.
7.6
Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-996
Отпариватель Kitfort КТ-996 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля даже со сложной текстурой, которые обычно не гладят. Кроме глажки и отпаривания он обрабатывает вещи мощной струёй горячего пара, проводя чистку и дезинфекцию.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Бренд
Тип товара
Отпариватели
Время непрерывной работы, мин
35
Дополнительный цвет
фиолетовый
Намотка сетевого шнура
есть
Прочее
высота отпаривателя с разложенной стойкой-1,6 м
Серия
Kitfort КТ-996
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
130
Функции и особенности
5 уровней подачи пара
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
2300
Развернуть
Максимальная подача пара, г/мин
45
Объём резервуара для воды
1.6
Время нагрева до готовности к работе, сек
1
Регулировка подачи пара
да
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.5
Длина сетевого шнура
1.8
Страна производитель
Китай
Отпариватель Kitfort КТ-996 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля даже со сложной текстурой, которые обычно не гладят. Кроме глажки и отпаривания он обрабатывает вещи мощной струёй горячего пара, проводя чистку и дезинфекцию.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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