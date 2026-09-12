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Донный клапан Savol с переливом (S-XS001C) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Донный клапан Savol с переливом (S-XS001C)

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Донный клапан Savol с переливом (S-XS001C)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Донный клапан
Цвет
бронза
Комплектация
донный клапан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689203
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Донный клапан
Высота, см
22
Длина, м
7
Габаритные размеры), см
22x2.2x 7
Страна производства
Китай
Цвет
бронза
Комплектация
донный клапан
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
220x22x 70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х7
Вес, г.
310

Описание товара Донный клапан Savol с переливом (S-XS001C)

Выпуск для раковины с функцией клик-клак – это удобная система слива, долговечность и элегантный внешний вид водосливной арматуры. Автоматический слив-перелив системы клик клак удобнее, чем пробки-заглушки и универсальные сливы. Надавливая на крышку, мы приостанавливаем слив воды. Донный клапан герметичен и позволяет набрать воды в умывальник, чтобы сделать ванночку для рук или замочить пятна на белье. Savol является международной компанией с более чем 20-летним опытом в области производства аксессуаров для ванных комнат и смесителей.

Отзывы о товаре Донный клапан Savol с переливом (S-XS001C)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Донный клапан
Высота, см
22
Длина, м
7
Габаритные размеры), см
22x2.2x 7
Страна производства
Китай
Цвет
бронза
Комплектация
донный клапан
Материал
нержавеющая сталь
Габариты (ВxГxШ), мм
220x22x 70
Страна производитель
Китай
Описание
Выпуск для раковины с функцией клик-клак – это удобная система слива, долговечность и элегантный внешний вид водосливной арматуры. Автоматический слив-перелив системы клик клак удобнее, чем пробки-заглушки и универсальные сливы. Надавливая на крышку, мы приостанавливаем слив воды. Донный клапан герметичен и позволяет набрать воды в умывальник, чтобы сделать ванночку для рук или замочить пятна на белье. Savol является международной компанией с более чем 20-летним опытом в области производства аксессуаров для ванных комнат и смесителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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