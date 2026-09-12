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Гигиенический набор Savol SK-PQT06H купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гигиенический набор Savol SK-PQT06H

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Гигиенический набор Savol SK-PQT06H - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический набор
Цвет
черный
Монтаж
настенный
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
  • Гигиенический набор Savol SK-PQT06H - фото 1
  • Гигиенический набор Savol SK-PQT06H - фото 2
  • Гигиенический набор Savol SK-PQT06H - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689183
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Гигиенический набор
Длина душевого шланга
120
Длина, м
5.7
Механизм
керамический картридж
Габариты (ВxГxШ), мм
121х55х55
Габаритные размеры), см
12.1х5.5х5.5
Страна производства
Китай
Цвет
черный
Комплектация
держатель лейки, лейка, шланг
Монтаж
настенный
Поверхность
матовая
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
5.5
Высота, см
12.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
620

Описание товара Гигиенический набор Savol SK-PQT06H

Обогатите свой ритуал ухода за собой с нашим набором для гигиенической душа «Савол Premium» и наслаждайтесь высочайшим качеством и комфортом каждый день. Лейка для биде Savol имеет универсальный современный дизайн, проста в использовании и подключении. Отлично ложиться в руку. Рычаг имеет плавное нажатие. Комплектуется, шлангом длиной 120см, лейкой и настенным держателем.

Отзывы о товаре Гигиенический набор Savol SK-PQT06H




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Гигиенический набор
Длина душевого шланга
120
Длина, м
5.7
Механизм
керамический картридж
Габариты (ВxГxШ), мм
121х55х55
Габаритные размеры), см
12.1х5.5х5.5
Страна производства
Китай
Цвет
черный
Комплектация
держатель лейки, лейка, шланг
Монтаж
настенный
Поверхность
матовая
Развернуть
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
5.5
Высота, см
12.1
Страна производитель
Китай
Описание
Обогатите свой ритуал ухода за собой с нашим набором для гигиенической душа «Савол Premium» и наслаждайтесь высочайшим качеством и комфортом каждый день. Лейка для биде Savol имеет универсальный современный дизайн, проста в использовании и подключении. Отлично ложиться в руку. Рычаг имеет плавное нажатие. Комплектуется, шлангом длиной 120см, лейкой и настенным держателем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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