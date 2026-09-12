Top.Mail.Ru
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 1
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 2
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 3
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 4
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 5
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 6
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 7
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 8
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 9
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 10
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 11
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 12
Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Цвет
хром
Монтаж
настенный
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 1
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 2
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 3
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 4
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 5
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 6
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 7
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 8
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 9
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 10
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 11
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 12
  • Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685198
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для биде
Длина, м
25
Габариты (ВxГxШ), мм
90x75x185
Габаритные размеры), см
9x7.5x18.5
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Комплектация
смеситель, гигиенический душ, душевой шланг, инструкция, упаковка
Монтаж
настенный
Ширина, см
20
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х32х25
Вес, кг.
1.27

Описание товара Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520)

Смеситель Haiba HB5510 с гигиеническим душем.Выполнен в современном стили из качественных материалов.Процесс производства включает в себя: отливку, обработку, полировку, гальванику и сборку готовых изделий.Все изделия проходят тестовое испытание на стендах под давлением.Вся сантехника изготавливается из высококачественных материалов и полностью безопасна для здоровья.Гигиенический душ со смесителем — это удобное и простое в установке устройство.

Отзывы о товаре Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для биде
Длина, м
25
Габариты (ВxГxШ), мм
90x75x185
Габаритные размеры), см
9x7.5x18.5
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Комплектация
смеситель, гигиенический душ, душевой шланг, инструкция, упаковка
Монтаж
настенный
Ширина, см
20
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Haiba HB5510 с гигиеническим душем.Выполнен в современном стили из качественных материалов.Процесс производства включает в себя: отливку, обработку, полировку, гальванику и сборку готовых изделий.Все изделия проходят тестовое испытание на стендах под давлением.Вся сантехника изготавливается из высококачественных материалов и полностью безопасна для здоровья.Гигиенический душ со смесителем — это удобное и простое в установке устройство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический душ со смесителем Haiba (HB5520) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...