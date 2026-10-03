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Лейка гигиеническая WasserKRAFT A215 9063172 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка гигиеническая WasserKRAFT A215 9063172

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Лейка гигиеническая WasserKRAFT A215 9063172 - фото 1
Лейка гигиеническая WasserKRAFT A215 9063172 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
черный
Количество режимов
1
Форма
квадратная
Материал
Латунь
  • Лейка гигиеническая WasserKRAFT A215 9063172 - фото 1
  • Лейка гигиеническая WasserKRAFT A215 9063172 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
4 330 руб.  4 590 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 455739
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Лейка гигиеническая WasserKRAFT A215 9063172
4 330 руб. -6%
4 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
черный
Комплектация
лейка, документация, упаковка
Количество режимов
1
Форма
квадратная
Материал
Латунь
Наличие держателя
да
Ширина, см
2.5
Высота, см
11.7
Длина, см
17.5
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
13х6х6
Вес, г.
250

Описание товара Лейка гигиеническая WasserKRAFT A215 9063172

Гигиеническая лейка С фиксатором. Силиконовые форсунки с системой защиты от известковых отложений.

Отзывы о товаре Лейка гигиеническая WasserKRAFT A215 9063172




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Характеристики
Бренд
Wasserkraft
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
черный
Комплектация
лейка, документация, упаковка
Количество режимов
1
Форма
квадратная
Материал
Латунь
Наличие держателя
да
Ширина, см
2.5
Высота, см
11.7
Длина, см
17.5
Страна производитель
Германия
Описание
Гигиеническая лейка С фиксатором. Силиконовые форсунки с системой защиты от известковых отложений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка гигиеническая WasserKRAFT A215 9063172 - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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