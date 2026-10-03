Лейка гигиеническая WasserKRAFT A215 9063172
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
черный
Количество режимов
1
Форма
квадратная
Материал
Латунь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%4 330 руб. 4 590 руб.
В наличии
Код товара: 455739
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 330 руб. -6%
4 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
черный
Комплектация
лейка, документация, упаковка
Количество режимов
1
Форма
квадратная
Материал
Латунь
Наличие держателя
да
Ширина, см
2.5
Высота, см
11.7
Длина, см
17.5
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
13х6х6
Вес, г.
250
Описание товара Лейка гигиеническая WasserKRAFT A215 9063172
Гигиеническая лейка С фиксатором. Силиконовые форсунки с системой защиты от известковых отложений.
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Бренд
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
черный
Комплектация
лейка, документация, упаковка
Количество режимов
1
Форма
квадратная
Материал
Латунь
Наличие держателя
да
Ширина, см
2.5
Высота, см
11.7
Длина, см
17.5
Страна производитель
Германия
Гигиеническая лейка С фиксатором. Силиконовые форсунки с системой защиты от известковых отложений.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Лейка гигиеническая WasserKRAFT A215 9063172 - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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