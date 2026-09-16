Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230700 матовый белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
белый
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
округлая
Материал
Латунь
Управление
кнопочное
Наличие шланга
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736336
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
белый
Комплектация
гигиеническая лейка, держатель, душевой шланг, крепления, документация, упаковка
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
округлая
Материал
Латунь
Поверхность
матовая
Управление
кнопочное
Наличие шланга
да
Длина душевого шланга, см
125
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
10.6
Высота, см
15
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
37х24х7
Вес, кг.
1.5
Описание товара Гигиенический душ Hansgrohe Round 29230700 матовый белый
Гигиенический душ Hansgrohe - это функциональный элемент сантехники, необходимый для любого санузла. Продукт от немецкой компании сочетает прочность, износостойкость, качество. Наличие промывающегося грязеулавливающего фильтра, который помогает обеспечивать чистоту воды. Имеется клапан обратного тока, отвечающий за безопасность использования. Для защиты от перекручивания предусмотрен упорный подшипник. Длина шланга обеспечивает достаточный радиус действия. Для удобства установки Hansgrohe Bidette крепится на стену по стандарту 1/2.
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Бренд
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
белый
Комплектация
гигиеническая лейка, держатель, душевой шланг, крепления, документация, упаковка
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
округлая
Материал
Латунь
Поверхность
матовая
Управление
кнопочное
Наличие шланга
да
Развернуть
Длина душевого шланга, см
125
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
10.6
Высота, см
15
Страна производитель
Германия
Гигиенический душ Hansgrohe - это функциональный элемент сантехники, необходимый для любого санузла. Продукт от немецкой компании сочетает прочность, износостойкость, качество. Наличие промывающегося грязеулавливающего фильтра, который помогает обеспечивать чистоту воды. Имеется клапан обратного тока, отвечающий за безопасность использования. Для защиты от перекручивания предусмотрен упорный подшипник. Длина шланга обеспечивает достаточный радиус действия. Для удобства установки Hansgrohe Bidette крепится на стену по стандарту 1/2.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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