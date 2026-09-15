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Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3720BL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3720BL)

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Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3720BL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
черный
Монтаж
встраиваемый
Управление
рычажное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
14 280 руб.  15 120 руб. 
Начислим 229 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 551053
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3720BL)
14 280 руб. -6%
15 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Гигиенический душ
Длина душевого шланга
120
Механизм
керамический картридж
Страна производства
Чехия
Цвет
черный
Комплектация
гигиенический душ, паспорт.
Монтаж
встраиваемый
Управление
рычажное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х22х9
Вес, кг.
2.5

Описание товара Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3720BL)

Гигиенический душ Lemark — это современное и удобное решение для поддержания личной гигиены. Изготовленный в Чехии, этот продукт сочетает в себе европейское качество и надежность. Душ оснащен рычажным управлением, что обеспечивает простоту и удобство в использовании. Керамический картридж гарантирует долговечность и плавность работы даже при интенсивной эксплуатации. С длиной душевого шланга 120 см, этот гигиенический душ предлагает свободу движений и комфорт во время использования. Встраиваемый монтаж позволяет легко интегрировать его в интерьер вашей ванной комнаты, обеспечивая эстетичный и современный вид. Тип комплектации включает в себя гигиеническую лейку и шланг, что делает этот набор полноценным решением для обустройства санузла. Под брендом Lemark, известным своим вниманием к деталям и высокими стандартами качества, данный продукт станет отличным дополнением к вашему ежедневному уходу.

Отзывы о товаре Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3720BL)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Гигиенический душ
Длина душевого шланга
120
Механизм
керамический картридж
Страна производства
Чехия
Цвет
черный
Комплектация
гигиенический душ, паспорт.
Монтаж
встраиваемый
Управление
рычажное
Страна производитель
Китай
Описание
Гигиенический душ Lemark — это современное и удобное решение для поддержания личной гигиены. Изготовленный в Чехии, этот продукт сочетает в себе европейское качество и надежность. Душ оснащен рычажным управлением, что обеспечивает простоту и удобство в использовании. Керамический картридж гарантирует долговечность и плавность работы даже при интенсивной эксплуатации. С длиной душевого шланга 120 см, этот гигиенический душ предлагает свободу движений и комфорт во время использования. Встраиваемый монтаж позволяет легко интегрировать его в интерьер вашей ванной комнаты, обеспечивая эстетичный и современный вид. Тип комплектации включает в себя гигиеническую лейку и шланг, что делает этот набор полноценным решением для обустройства санузла. Под брендом Lemark, известным своим вниманием к деталям и высокими стандартами качества, данный продукт станет отличным дополнением к вашему ежедневному уходу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический душ Lemark Bronx (LM3720BL) - по цене 14280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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