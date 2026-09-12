Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
хром
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
Круглая
Материал
ABS пластик
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%3 190 руб. 3 960 руб.
В наличии
Код товара: 681441
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 190 руб. -19%
3 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
хром
Комплектация
гигиенический душ, шланг, держатель, упаковка
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
Круглая
Материал
ABS пластик
Поверхность
глянцевая
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Длина душевого шланга, см
120
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
6
Высота, см
19.5
Длина, см
15.8
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
20х14х6
Вес, г.
500
Описание товара Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром
Гигиеническая лейка в комплекте с шланговым подсоединением-держателем и шлангом. Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Гибкая конструкция, защищенная от изломов и повреждений. Удобная для комфортного использования длина шланга 1200 мм.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
хром
Комплектация
гигиенический душ, шланг, держатель, упаковка
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
Круглая
Материал
ABS пластик
Поверхность
глянцевая
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Развернуть
Длина душевого шланга, см
120
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
6
Высота, см
19.5
Длина, см
15.8
Страна производитель
Германия
Гигиеническая лейка в комплекте с шланговым подсоединением-держателем и шлангом. Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Гибкая конструкция, защищенная от изломов и повреждений. Удобная для комфортного использования длина шланга 1200 мм.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром - по цене 3190 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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