Top.Mail.Ru
Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром - фото 1
Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром - фото 2
Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром - фото 3
Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
хром
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
Круглая
Материал
ABS пластик
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
  • Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром - фото 1
  • Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром - фото 2
  • Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром - фото 3
  • Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
3 190 руб.  3 960 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681441
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром
3 190 руб. -19%
3 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
хром
Комплектация
гигиенический душ, шланг, держатель, упаковка
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
Круглая
Материал
ABS пластик
Поверхность
глянцевая
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Длина душевого шланга, см
120
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
6
Высота, см
19.5
Длина, см
15.8
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
20х14х6
Вес, г.
500

Описание товара Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром

Гигиеническая лейка в комплекте с шланговым подсоединением-держателем и шлангом. Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Гибкая конструкция, защищенная от изломов и повреждений. Удобная для комфортного использования длина шланга 1200 мм.

Отзывы о товаре Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
хром
Комплектация
гигиенический душ, шланг, держатель, упаковка
Монтаж
на стену
Стандарт подводки, дюйм
1/2
Количество режимов
1
Форма
Круглая
Материал
ABS пластик
Поверхность
глянцевая
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Развернуть
Длина душевого шланга, см
120
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
6
Высота, см
19.5
Длина, см
15.8
Страна производитель
Германия
Описание
Гигиеническая лейка в комплекте с шланговым подсоединением-держателем и шлангом. Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Гибкая конструкция, защищенная от изломов и повреждений. Удобная для комфортного использования длина шланга 1200 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202032 хром - по цене 3190 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...