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Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L)

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Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L) - фото 1
Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L) - фото 2
Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L) - фото 3
Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L) - фото 4
Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L) - фото 5
Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L) - фото 6
Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
сатин
Монтаж
настенный
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
  • Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L) - фото 1
  • Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L) - фото 2
  • Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L) - фото 3
  • Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L) - фото 4
  • Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L) - фото 5
  • Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L) - фото 6
  • Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687624
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Гигиенический душ
Длина душевого шланга
120
Длина, м
7.1
Механизм
керамический картридж
Габариты (ВxГxШ), мм
135х71х95
Габаритные размеры), см
13.5х7.1х9.5
Страна производства
Россия
Цвет
сатин
Комплектация
лейка, держатель лейки, шланг, угловой вентиль,документация, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
матовая
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
9.5
Высота, см
13.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, г.
820

Описание товара Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L)

Смеситель для биде Savol S-FXQ009L от бренда Savol сочетает в себе надёжность, современный дизайн и удобное Рычажное управление. Изготовлен из прочного материала — Латунь и выполнен в цвете Сатин , он идеально подойдёт для вашей квартиры. Оптимальное решение для тех, кто ценит качество и стиль.

Отзывы о товаре Гигиенический душ на одну воду Savol (S-FXQ009L)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Гигиенический душ
Длина душевого шланга
120
Длина, м
7.1
Механизм
керамический картридж
Габариты (ВxГxШ), мм
135х71х95
Габаритные размеры), см
13.5х7.1х9.5
Страна производства
Россия
Цвет
сатин
Комплектация
лейка, держатель лейки, шланг, угловой вентиль,документация, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
матовая
Развернуть
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
9.5
Высота, см
13.5
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Savol S-FXQ009L от бренда Savol сочетает в себе надёжность, современный дизайн и удобное Рычажное управление. Изготовлен из прочного материала — Латунь и выполнен в цвете Сатин , он идеально подойдёт для вашей квартиры. Оптимальное решение для тех, кто ценит качество и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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