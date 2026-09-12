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Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-ST-0710) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-ST-0710)

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Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-ST-0710) - фото 1
Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-ST-0710) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
  • Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-ST-0710) - фото 1
  • Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-ST-0710) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689176
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Гигиенический душ
Длина душевого шланга
150
Длина, м
11.95
Механизм
керамический картридж
Страна производства
Россия
Цвет
хром
Комплектация
гигиенический душ, шланг
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
9.75
Высота, см
21.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х7
Вес, кг.
1.31

Описание товара Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-ST-0710)

Смеситель с гигиеническим душем ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл, хром, PSM-ST-0710

Отзывы о товаре Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-ST-0710)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Гигиенический душ
Длина душевого шланга
150
Длина, м
11.95
Механизм
керамический картридж
Страна производства
Россия
Цвет
хром
Комплектация
гигиенический душ, шланг
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Развернуть
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
9.75
Высота, см
21.6
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель с гигиеническим душем ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл, хром, PSM-ST-0710
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-ST-0710) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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